El CEO de Suma advierte de un “aluvión de recursos” por la tasa de basuras y reclama claridad legal

La intervención del CEO de Suma Gestión Tributaria, José Antonio Belso, en el Foro de Municipalismo 2025, en formato de entrevista conducida por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, ha dejado un mensaje central dirigido al futuro inmediato de los ayuntamientos. La aplicación de la nueva tasa de basuras, marcada por la normativa europea, abrirá un escenario complejo en los próximos meses. “Nos vamos a enfrentar a un auténtico aluvión de recursos”, ha alertado Belso, tras reunirse con numerosos alcaldes a lo largo del último año. A su juicio, el marco normativo “no ha estado afinado” y serán los tribunales los que terminen de perfilar la interpretación de la ley, lo que generará incertidumbre en la gestión local. “Ha sido un año duro”, ha reconocido, y ha defendido que Suma ha intentado acompañar a los municipios “para que el impacto fuera lo más digerible posible”.

Belso ha repasado también el proceso de modernización de las oficinas tributarias, una inversión que alcanza los nueve millones de euros y que abarca las 49 sedes repartidas por la provincia. El proyecto, iniciado en 2021, supone abandonar el modelo tradicional para avanzar hacia espacios “más abiertos, más accesibles y más acordes al siglo XXI”, con mayor privacidad para los contribuyentes, criterios arquitectónicos adaptados a la discapacidad y áreas internas pensadas para mejorar las condiciones del personal. La renovación incorpora elementos ecosostenibles, zonas de descanso, vegetación interior y medidas de eficiencia que, según ha detallado, buscan mejorar la relación entre Suma y la ciudadanía.

Plan estratégico

El CEO de Suma ha explicado que este año culmina el plan estratégico puesto en marcha tras su llegada en 2021, construido sobre la idea de que la labor del organismo “va más allá de recaudar” y pasa por generar valor para los ayuntamientos, ofrecer más servicios sin incrementar el coste y reforzar la vertiente social. La despoblación, el envejecimiento y las desigualdades entre municipios han llevado a Suma a ampliar oficinas virtuales y asistencia digital en aquellos lugares con menos recursos, “no por rentabilidad, sino por responsabilidad”, ha recalcado.

Dentro de esa línea ha situado el compromiso ambiental —reducción de consumo de agua, energía y papel— y la adhesión al Pacto de la ONU en 2018, que ha guiado su actuación en transparencia y lucha contra el fraude. Ha recordado que Suma ha pasado de recaudar dos millones a nueve millones en actuaciones antifraude en los últimos cuatro años y ha avanzado que esta semana recibirán un nuevo certificado de compromiso con las personas mayores para reducir tiempos de espera y mejorar la atención.