Benidorm y Torrevieja exigen al Gobierno financiación extra que compense el gasto en servicios esenciales de los municipios turísticos

Toni Pérez y Eduardo Dolón, alcaldes de las dos ciudades turísticas de referencia en la provincia, Benidorm y Torrevieja, respectivamente, reclamaron que la financiación que reciben por parte del Estado se ajuste a la población real que sus municipios asumen durante todo el año y también por la que reciben en temporada alta, la denominada población flotante debida a los residentes estacionales en los meses de verano. Consideran que las transferencias anuales del Gobierno de España no tienen en cuenta la dimensión actual de estos municipios y resultan insuficientes.

Las dos ciudades representan dos modelos distintos en el sector turístico: Benidorm, compacto y de oferta hotelera; Torrevieja, residencial y de urbanismo extensivo, con una elevada oferta de vivienda secundaria. Pero ambos responsables políticos coincidieron en el debate en sus puntos en común, especialmente en el gran porcentaje de población extranjera que asumen sus municipios y en el 80 % de su economía consagrada al sector servicios.

Retos

Pérez y Dolón afrontan ahora su tercer mandato en sus respectivos municipios, según se reflejó en la mesa de debate moderada por la periodista de INFORMACIÓN Ana Jover, y con la experiencia de gestión abordaron los retos de estos destinos turísticos, en especial a la hora de cubrir su financiación, dimensionar sus servicios básicos esenciales a la enorme demanda estacional y permanente, contar con vivienda asequible y lograr espacios más habitables adaptados al cambio climático, con procesos de peatonalización. Todo con la limitación de ese desajuste de la población real con la oficial que figura en el censo y la prohibición, por el plan de ajuste del Gobierno central, de emplear el superávit municipal para mejorar las prestaciones que son necesarias.

Toni Pérez, alcalde de Benidorm, durante la mesa de debate del Foro Municipalismo / Rafa Arjones

Benidorm supera los 80.000 habitantes censados, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) solo reconoce 74.000. En Torrevieja, los empadronados rozan los 110.000 y la estadística oficial, utilizada por el Gobierno de España para fijar las transferencias del Estado, solo recoge 93.000.

Toni Pérez, también presidente de la Diputación, explicó que teniendo en cuenta esta limitación y que Benidorm registra 15 millones de pernoctaciones anuales y más de dos millones de visitantes al año con puntas de ocupación de más de 400.000 personas, el Ayuntamiento puede asumir los servicios básicos como la dotación de agua, limpieza y transporte de forma "razonablemente bien".

70 millones al año

Eduardo Dolón, por su parte, señaló que Torrevieja cuenta con 250.000 habitantes como población flotante a lo largo del año en función de los 130.000 abonados a los que da servicio de abastecimiento de agua la empresa Agamed. Con puntas de 550.000 en verano. "Eso lo pagan los ciudadanos. El Ayuntamiento de Torrevieja tiene dimensionados esos servicios en función de la población real. Reciclando el cien por cien del agua que se consume para la agricultura" y con una plantilla de la limpieza de 400 operarios en verano y un servicio de recogida de residuos que ya cuesta 25 millones de euros anuales. Sostener los servicios públicos esenciales como la limpieza, el transporte urbano, el mantenimiento de más de 300 zonas verdes y el abastecimiento de agua tiene un coste para las arcas municipales torrevejenses de 70 millones de euros, remarcó.

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja durante el Foro Municipalismo de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Sobre la financiación de los servicios, Pérez propuso que, teniendo en cuenta la prohibición de emplear el superávit para gasto corriente e inversiones, una parte del IVA que pagan los visitantes en los hoteles y los apartamentos turísticos reglados regrese para financiar a los municipios-destino. "Que el Gobierno suelte la mosca", remarcó Pérez, matizando que esta propuesta no es ninguna tasa, porque no se repercutiría sobre el turista.

Ambos coincidieron en que la asignatura pendiente sigue siendo la limpieza y recogida de residuos. Incluso en el caso de Torrevieja, que cuenta con un servicio renovado y una inversión muy importante en los últimos dos años. "Nunca es suficiente y cuenta mucho la actitud cívica de los vecinos", señaló Eduardo Dolón.