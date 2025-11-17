Las candidatas a Reinas 2026 de la FAFBA se preparan para la elección en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante se llenó de ilusión con la recepción de las 23 candidatas adultas e infantiles al título de Reinas 2026 de la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas de Alicante (Fafba), presidida por Juan Antonio Javaloyes. El alcalde Luis Barcala destacó la importancia de su papel como representantes de unos barrios que "construyen ciudad y ponen en valor cada una de sus señas de identidad que las diferencian entre sí"

Acompañado por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y otros miembros de la corporación municipal, Barcala resaltó también el esfuerzo de Javaloyes y de la federación en la organización de unas fiestas barriales que "no es nada fácil sacar adelante". Durante la recepción, se rindió homenaje a las Reinas 2025, Isabel Soriano Carratalá y Noa Cutillas Fernández, por su dedicación y entrega durante todo un año, dejando de lado proyectos personales para promover las actividades de la Fafba.

Acto y cartel de la elección

El acto sirvió además para presentar el cartel anunciador de la Gala, obra de Sara Poyatos Melero. Inspirado en el estilo art decó, el diseño busca transmitir historias vinculadas a las candidatas y su papel representando a los distintos barrios y partidas de la ciudad.

La esperada Gala de elección de las Reinas 2026 se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre, a partir de las 21 horas, en el Centro de Tecnificación Pedro Ferrándiz. Entre los momentos más emotivos se esperan los discursos de despedida de las Reinas 2025. El jurado encargado de elegir a las nuevas Reinas está compuesto por Pedro Vicente Torregrosa Orozco, Sagrario Magro Espí, Juan González Asensi, Antonio Manuel Mas Torregrosa y Andrea Postigo Portes.

Candidatas adultas e infantiles:

Candidatas adultas

Jenifer Díaz-de Sousa Pérez (Benisaudet)

Irene Muñoz López (San Agustín)

Noelia Navarro Quirant (La Alcoraya)

Yoletel Vicens Asensi (Monnegre d´Abaix)

Lucía Mas Ferrándiz (Rebolledo)

Natalia Filíu Bescós (San Francisco Javier-La Florida)

Patricia González Ortega (Barrio Obrero)

Natalia Sencianes Casas (Tómbola)

Vanesa Manzano Vargas (Divina Pastora)

Lidia Valcárcel Picapiedra (400 Viviendas)

Lucía Tenza Díaz (Rabasa)

Andrea Rodríguez Vázquez (Fontcalent)

Irene Pisabarros Herrezuelo (San José de Carolinas)

Candidatas infantiles

Daniela Álvarez Moya (Benisaudet)

Daniela Guerrero Muñoz (San Agustín)

Julia Terol Hernández (San José de Villafranqueza)

Irene Martínez Seller (El Rebolledo)

Judit Flores de Jesús (San Francisco Javier-La Florida)

Alicia Niceto Sabater (Barrio Obrero)

Leyre Conesa Santonja (Tómbola)

Valentina Martínez Sabater (Divina Pastora)

Blanca Vergara Heras (Rabasa)

Claudya Del Pibe López-Herrezuelo. (San José de Carolinas)

Fiestas federadas de la Fafba

La Fafba agrupa 25 fiestas de barrios y partidas, entre ellas San José de Villafranqueza, San José de Carolinas, Tómbola, Rabasa, El Rebolledo, 400 Viviendas, La Alcoraya, Los Ángeles, Barrio Obrero, San Agustín, Fontcalent, Ermita del Moralet, Padres e Hijos del Moralet, Benisaudet, Monnegre de Abajo, San Francisco Javier-La Florida, Nou Alacant, Divina Pastora, Princesa Mercedes, El Portell de la Moleta, Bacarot, Tángel, La Cañada, Urbanova y Verdegás.