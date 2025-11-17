Cívica defiende el uso energético de los residuos no reciclables

Aprovechamiento energético. Esa es la solución que propone el Grupo Cívica para los residuos no reciclables, en una iniciativa que, según se ha encargado de destacar el director general de Servicios y Medio Ambiente de la compañía, Luis de Páramo, supone una oportunidad para los ciudadanos y el tejido empresarial de los diferentes municipios. Todo en un contexto, se ha encargado de recordar, en el que España todavía está lejos del nivel de aprovechamiento que se ha alcanzado a nivel europeo.

De Páramo ha intervenido en el Foro Municipalismo 2025, analizando el papel que deben desempeñar los ayuntamientos ante el cambio climático, la economía circular y el reto en la gestión de los residuos. Así, ha destacado que la economía circular ya no es una opción, sino una necesidad que está en marcha, y que los ayuntamientos "son actores protagonistas, porque se trata de las instituciones más cercanas a la ciudadanía y quienes mejor entienden sus necesidades reales".

Así, ha destacado que los residuos municipales son recursos que deben aprovecharse, en una hoja de ruta que ya es urgente, teniendo en cuenta, ha subrayado, que la Unión Europea exige que en 2035 el 65 % se reciclen y solo un 10 % termine en un vertedero. Algo que todavía está lejos de alcanzarse, teniendo en cuenta que "en España, cada año, seguimos enviando cerca de un 50 % de los residuos generados a vertedero, lo que supone 230 kilos por habitante al año".

"Sin la implicación de los ciudadanos, liderada por los ayuntamientos, no hay economía circular posible" Luis de Páramo — Director de Servicios y Medio Ambiente de Cívica

Para De Páramo, no solo se están incumpliendo los objetivos, sino que estamos perdiendo oportunidades económicas, energéticas y sociales".

Así, se ha referido de forma especial a la necesidad de realizar una valoración energética de aquellos residuos que no se puedan reciclar, algo en lo que España también se encuentra muy lejos de Europa, teniendo en cuenta que a nivel nacional solo se aprovecha un 10 %, frente al 26 % del territorio comunitario. En la Comunidad Valenciana, incluso, la situación es mucho peor, dado que el porcentaje es nulo.

Seguridad

"Esto demuestra -indica- que en Europa no existe miedo a la valoración energética, porque se basa en instalaciones industriales altamente reguladas, seguras y con exigencias ambientales muy estrictas". Y ha añadido que los beneficios son notables por la reducción drástica de vertido y la generación de energía eléctrica y calorífica, con sus consiguientes repercusiones económicas.

Todo en un contexto de economía circular que, ha remarcado el representante de Cívica, no es posible sin la implicación de los ciudadanos y el liderazgo de los ayuntamientos".