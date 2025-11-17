Así se enfrentan l'Alacantí y la Marina Baixa al tensionamiento del mercado de la vivienda y los servicios

La cuarta mesa del Foro Municipalismo 2025 de INFORMACIÓN ha contado con la participación de representantes municipales de l'Alacantí y la Marina Baixa, que han abordado los retos a los que se enfrentan en materia de vivienda, servicios públicos y cambio climático. Un debate que ha contado con la presencia los alcaldes de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual (PP); de El Campello, Juanjo Berenguer (PP); de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román (PP); de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques (PSOE); y el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Ciudad Inteligente de La Vila Joiosa, Pedro Ramis (PP), moderada por Lorena Gil López, jefa de sección de INFORMACIÓN

Así, los municipios han dejado clara la necesidad de agilizar las tramitaciones relacionadas con modificaciones de planeamiento urbanístico para poder abordar el problema habitacional, destacando también las actuaciones en marcha del Plan Vive de la Generalitat para la construcción de vivienda. Y también el problema de los municipios turísticos con los servicios públicos, ya que en verano su población se dispara y hay que atender a un número mucho mayor. Y en cuanto al cambio climático, han incidido en que todas las administraciones se impliquen para impulsar medidas que mitiguen sus efectos.

Vivienda pública

El primero en intervenir ha sido el alcalde de El Campello, que respecto al problema de la vivienda ha detallado los planes en marcha para ampliar el parque residencial: "Había dos parcelas que tenía la Generalitat desde hace muchísimo tiempo. Y ahora con el Plan Vive en muy pocas fechas, en este año y pico de legislatura, ya se ha dado la licencia de obra para las dos parcelas. Una está en marcha ya con 50 viviendas en régimen de alquiler y otra próximamente se empezará también y ahí se acometerán 60 viviendas más".

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer / Rafa Arjones

Eso sí, ha dejado claro que "no dejan de ser soluciones que se pueden poner en un momento dado", reclamando tener una mirada más "estratégica", poniendo sobre la mesa que "mientras los ayuntamientos no tengamos la capacidad de poner suelo a disposición de los promotores de una forma suficientemente rápida y ágil, difícilmente podremos ir atacando este tema".

"No puede ser que una modificación del Plan General a lo mejor tarde cinco o seis años, y un Plan General tarde diez" Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello

Y por ello ha reclamado una mayor agilidad, ya que "no puede ser que una modificación del Plan General a lo mejor tarde cinco o seis años. Un plan general tarde diez", ya que cuando llegan a término las leyes o necesidades han podido cambiar.

Así, "esa tramitación de alguna forma tendría que ser muchísimo más ágil, porque si no, difícilmente podremos atacar ese tema de vivienda en condiciones normales. Nosotros, aparte de esas dos parcelas, tenemos un proceso bastante avanzado, un plan parcial en el cual solo en viviendas de protección oficial vendrían alrededor de 2.000 viviendas. Pero llevamos tramitando eso desde hace diez años. Si fuéramos más ágiles en esa tramitación, yo creo que iría bastante mejor. Al final los precios se acomodarían porque al final, lógicamente, es un problema de oferta y demanda".

El suministro de agua

Y también ha puesto sobre la mesa que para poder construir se tiene que tener garantizado el suministro de agua, por lo que es un problema que hay que abordar, ya que ahora por ejemplo El Campello se abastece de la desaladora de Mutxamel-El Campello, pero tiene un límite de agua que puede recibir.

Por su parte el alcalde de San Vicente ha recordado que el tema de la vivienda es una problemática que en su localidad se agrava al ser una ciudad universitaria, y "eso conlleva también que haya una mayor demanda de vivienda, lo cual también genera una cierta tensión en el precio, evidentemente, porque el problema que tenemos es que está creciendo la demanda, pero no está creciendo al mismo ritmo la oferta".

Ya tenemos 40 viviendas en construcción por parte del Plan Vive para vivienda de alquiler asequible, y en breve se van a iniciar otras 40 viviendas Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente del Raspeig

Así, ha recordado que desde que llegó a la Alcaldía en 2023 "lo primero que propusimos es ir a trabajar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado", Y en el ámbito público ha destacado que desde el primer día la Generalitat ya tenía unas parcelas a su disposición. "Ya tenemos 40 viviendas en construcción por parte del Plan Vive para vivienda de alquiler asequible. En breve se van a iniciar otras 40 viviendas porque ya está solicitada la licencia de obra para otro solar. Y tenemos otros cuatro solares que quedaron desiertos y se van a volver a sacar a licitación. Y también el último solar realmente que le queda al Ayuntamiento para poder poner a disposición, para el que ya estamos en contacto con la Generalitat Valenciana para hacer una encomienda de gestión para que también se construyan allí aproximadamente entre 50 y 60 viviendas".

De esta forma Pascual ha destacado que "en los próximos tres años aproximadamente tendremos 200 viviendas al servicio de la ciudadanía para venta o para alquiler".

5.000 casas en 10 años

Pero también ha señalado que "es muy importante que pongamos facilidades para que la oferta privada lo pueda hacer en el caso de San Vicente", apuntando que "en el plan parcial Montoyos, para el que ya hay concedida licencia para construir 170 viviendas de protección pública y estamos trabajando para impulsar todos los planes parciales que todavía vienen del Plan General del año 90 y que no se han desarrollado. La próxima década aproximadamente puede tener unas 5.000 viviendas más".

Pascual ha coincidido con Berenguer con la necesidad de acortar plazos para realizar cambios urbanísticos. Y ha señalado que además del problema de tener asegurado el agua para construir, también se pide lo mismo para la energía, lo cual también retrasa la tramitación.

Seguridad jurídica para alquilar

Y también ha pedido mayor seguridad jurídica para que los pequeños tenedores de viviendas puedan poner esas casas en el mercado de alquiler.

El concejal de La VIla Joiosa ha reconocido que "estamos en una época y en un país tensionado", aunque "mucho más en lo que es la costa, porque somos ciudades que viven de cara al turismo y han ejercido una fuerte presión en los últimos años".

Venimos de un paro importante en la construcción de vivienda en La Vila y desde el primer momento estamos revirtiendo la situación a base de trabajo Pedro Ramis — Concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Ciudad Inteligente de La Vila Joiosa

Y ha destacado que "lo que tenemos que hacer en el caso de La Vila es construir vivienda"., señalando que a través de la Generalitat "se están construyendo 45 viviendas para jóvenes y personas con pocos recursos. Y a parte, hemos ya activado viviendas de protección oficial y hay proyectos sobre la mesa que se van a construir en breve, después de más de diez años sin hacerse ninguna vivienda de protección oficial en La Vila. Y luego, lo que es lo que estamos trabajando muchísimo, porque creo que es lo que nos corresponde, es en retomar los planes parciales que hace 20 años estaban parados. Venimos, siento decirlo, de un paro importante y desde el primer momento estamos revirtiendo la situación a base de trabajo".

Sin competencias

El primer edil de l'Alfàs ha recordado que "los alcaldes no tenemos competencias en vivienda, no tenemos competencia en energía, no tenemos competencias en agua, pero somos los que nos preocupamos absolutamente de todo. Y en el caso del municipio, muy parecido a El Campello, diseminado con la presión turística", recordando además que "poco se habla aquí de las viviendas turísticas, que también están tensionando el mercado".

El alcalde de San Vicente, Pachi Pascual / Rafa Arjones

Así sobre el convenio firmado con la conselleria, ha señalado que "estamos a punto de donar las parcelas para la licitación. Son procesos largos, Tenemos las parcelas de 1.000 metros cuadrados, 2.500 metros cuadrados... en el casco urbano y Playa Albir. Y la parte privada facilitada, con 500 viviendas pendientes de construcción inminente".

El problema de los municipios costeros es la la tensión económica de la compra de la vivienda. Tenemos residentes europeos con un alto poder adquisitivo que tensionan directamente la compra venta de viviendas, compraventas en metálico Vicente Arques — Alcalde de l'Alfàs del Pi

Y ha apuntado que "el problema de los municipios costeros es la tensión económica de la compra de la vivienda. Tenemos residentes europeos, residentes extranjeros con un alto poder adquisitivo, los cuales tensionan directamente la compra venta de viviendas, compraventas en metálico, en notarios rápidas y en precios sin dudarlo. Por lo tanto la costa está muy tensionada".

Así, además de la parte pública, está la parte privada: "Hay que ayudar al empresario que gestione bien. Ellos saben gestionar muy bien y el Ayuntamiento siempre ayudando, colaborando y participando".

Un PGOU "nuevo"

Y el alcalde de Sant Joan ha recordado su municipio presenta dos particularidades. Por una parte su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "es de 2013. Es un plan que tiene 12 años, por lo que es un plan prácticamente nuevo, que está facilitando ese desarrollo en el municipio por el déficit de viviendas que había hasta ahora". Un documento que ha recordado que aprobó en 2013 con Román como concejal de Urbanismo".

Y además de ello, ha señalado que "la otra particularidad es que disponíamos de una serie de parcelas, muchas de ellas de la Generalitat Valenciana. Dentro del Plan Vive nos corresponden 611 viviendas, de las cuales 525 están destinadas al alquiler asequible", destacando este último hecho para poder facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.

Sant Joan tiene dos particularidades: un PGOU "nuevo" de 2013 que impulsa la construcción y una serie de parcelas, muchas de ellas a disposición de la Generalitat Santiago Román — Alcalde de Sant Joan d'Alacant

Román ha señalado que Sant Joan "está creciendo muchísimo, se está construyendo mucha vivienda. Se sigue construyendo porque se está vendiendo todo prácticamente. Y dentro de ese régimen de protección pública, que es lo que más me importa a mí como alcalde, tenemos una serie de sectores que están garantizando que la vivienda pública siga a corto y a medio plazo creciendo en San Juan. Concretamente, en menos de dos años vamos a disponer de 973 viviendas de protección pública, incluidas esas 611 de las que hablaba del Plan Vive de la Generalitat Valenciana y 930 más en los próximos cinco años. Es decir, en San Juan en cinco años vamos a disponer de casi 2.000 viviendas de protección pública en régimen de renta libre".

Limpieza y recogida de residuos

Sobre los retos a los que se enfrentan para garantizar los servicios públicos, Berenguer ha señalado los numerosos problemas a los que se enfrentan, ya que ha recordado "las variaciones de habitantes brutales" que tienen los municipios de costa, por lo que "tenemos que acomodar servicios para cuando más habitantes tenemos, y los tenemos que tener durante todo el año", señalando que "en el Ayuntamiento de Campello hemos tenido la suerte, porque al final hay que hablar de suerte, de haber podido sacar la nueva contrata de limpieza y recogida de residuos sólidos", cuyo contrato acaba de firmar y para el que la concesionaria tiene un año para ponerlo todo en marcha.

Tenemos que acomodar servicios para cuando más habitantes tenemos, y los tenemos que tener durante todo el año Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello

Y es que ha recordado las dificultades que existen para sacar adelante este tipo de contratos, muchas veces sujetos a impugnaciones, señalando que la nueva contrata es de recogida y limpieza asciende a 6,3 millones al año, con una duración de 10 años, lo que va a mejorar un servicio que venía de un contrato de hace 13 años. Entonces eso cambiará sustancialmente porque el anterior venía desde hace 13 años.

Pedro Ramis, concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Ciudad Inteligente de La Vila Joiosa / Rafa Arjones

Del mismo modo, sobre el famoso tasazo de la basura en la provincia de Alicante, ha recordado que "ha habido unos cambios muy grandes en la cantidad del recibo que paga cualquier vecino. Antes los ayuntamientos nos hacíamos cargo de muy buena parte de ese recibo por una consideración política o vecinal. Pero es que ahora no podemos, es que ahora tenemos que acomodar lo que cuesta el servicio a lo que recaudamos" por imposición de la UE.

Un problema capital

Por su parte Pachi Pascual ha recordado que cuando entraron a gobernar en 2023 "el principal problema que transmitían los ciudadanos de San Vicente era el de la limpieza, con el mantenimiento y con la recogida algo menos. Tenemos un contrato del año 2012 que caducó en el 2020, judicializado y prorrogado forzosamente. Entonces es imposible que podamos estar satisfechos con el servicio que le estamos prestando al ciudadano. Nuestra prioridad el primer minuto que llegamos fue con los mimbres que teníamos, que eran los de ese contrato y trabajando conjuntamente con la empresa, mejorar el servicio. Creo que se ha conseguido, pero evidentemente, no estamos satisfechos con ese con el servicio que damos".

Es imposible que podamos estar satisfechos con el servicio de limpieza que le estamos prestando al ciudadano Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente del Raspeig

Y ha recordado que en septiembre adjudicaron el nuevo contrato, de 90 millones de euros en total en diez años, opero que ha sido recurrido en el último momento por parte de una de las nueve empresas que se presentaron, "estamos pendiente que se resuelva, y nosotros esperamos que se resuelva a favor del Ayuntamiento".

Del mismo modo el alcalde de San Vicente ha lamentado los efectos del "tasazo", impuesto por Bruselas y que "el Gobierno de España ha trasladado a los Ayuntamientos sin herramientas". Y ha agregado que en el tema de la limpieza y recogida de residuos, es necesaria la implicación ciudadana y la concienciación para evitar ensuciar menos y cumplir con los horarios para tirar los residuos.

El concejal vilero ha recordado que en cuanto a la limpieza y recogida de residuos, "no conozco ningún pueblo de verdad que no lo tenga externalizado, por capacidad tecnológica, capacidad de inversión...". Y ante las fluctuaciones de habitantes al ser un municipio turístico, ha apuntado que "desde hace dos años y medio hemos tenido que aportar un incremento del servicio de recogida de residuos y de limpieza urbana, porque estoy absolutamente convencido de que la imagen primera de un pueblo es la limpieza".

Desde hace dos años y medio hemos tenido que aportar un incremento del servicio de recogida de residuos y de limpieza urbana. La imagen primera de un pueblo es la limpieza. Pedro Ramis — Concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Ciudad Inteligente de La Vila Joiosa

Y también ha destacado las inversiones realizadas en materia de agua, con la construcción de nuevos colectores.

Por su parte Vicente Arques ha apuntado que "en el caso de l'Alfàs pasa como con El Campello", con contratos de larga duración que "están implementados para 20.000 habitantes. Vivimos 40.000. En época estival se dispara. Los servicios se quedan obsoletos porque a los tres o cinco años la tecnología ha cambiado".

Los contratos de recogida de residuos y limpieza están implementados para 20.000 habitantes. Vivimos 40.000. En época de festival se dispara. Los servicios se quedan obsoletos porque a los tres o cinco años la tecnología ha cambiado Vicente Arques — Alcalde de l'Alfàs del Pi

Y ha puesto sobre la mesa otra problemática: "Lo fácil es recoger la basura o los residuos o recoger los enseres. Luego hay que trasladarlos al consorcio y a las plantas, lo difícil es eliminarlo. Ahí es donde estamos consorciados con las dificultades propias de las plantas de reciclaje, con los problemas con mucha normativa europea".

Contratos caducados

Y el primer edil de Sant Joan ha recordado que "teníamos dos contratos caducados. Uno el de parques y jardines, que lo aprobamos hace poco más de dos años y ya prácticamente se ha quedado pequeño", ya que no contemplaba con zonas nuevas de Sant Joan como Nou Nazareth y que "ahora vamos a suplementar de otra manera, pero que es una zona que evidentemente tiene sus zonas verdes, grandes además, y que ahora mismo estamos cubriendo como podemos. Pero tenemos que efectivamente hacerlo bien y hemos decidido en este caso a través de la empresa municipal, poder cubrir este servicio".

Vicente Arques, alcalde de l'Alfàs del Pi / Rafa Arjones

Y en lo que respecta a la recogida de basura, "también lo tenemos desde hace unos cuantos años el servicio caducado", recordando que están a punto de aprobar la salida a adjudicación. Pero hace unos días ha anunciado que queda sin efecto el "tasazo" para 2026. El motivo es debido a que calculan que ese nuevo "servicio lo vamos a tener prácticamente desponiible a finales del 26 o incluso en el 27, con lo cual era difícil que los vecinos pudiesen entender que tuviéramos esa tasa sin tener al 100% el servicio en marcha".

Calculamos que el nuevo servicio lo vamos a tener prácticamente disponible a finales del 26 o incluso en el 27", con lo cual era difícil que los vecinos pudiesen entender que tuviéramos esa tasa sin tener al 100% el servicio en marcha Santiago Román — Alcalde de Sant Joan d'Alacant

Y ha lamentado de todas formas que la Ley obligue a los ayuntamientos a subir de forma tan drástica la tasa para que el servicio no sea deficitario, agregando que "nosotros seguiremos intentando amortiguar esa subida como se pueda, pero lo que hay que entender, es que es un servicio que hay que dar y ese servicio hay que pagarlo".

Calentamiento global

El último punto ha sido el cambio climático, y como mitigar sus efectos y adaptar las ciudades. El alcalde de El Campello ha pedido que "lo primero que hay que plantear es si estamos de acuerdo en que el cambio climático es una realidad", coincidiendo todos los representantes municipales en que sí.

La luchas contra el cambio climático debería formar parte de una estrategia mucho más amplia que lo que pueda hacer un municipio, porque nosotros podemos hacer pequeñas pinceladas Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello

"Estamos de acuerdo en que tiene un impacto decidido sobre la calidad de los vecinos. Y los ayuntamientos algo tendremos que hacer. También es verdad que esto debería formar parte de una estrategia mucho más amplia que lo que pueda hacer un municipio, porque nosotros podemos hacer pequeñas pinceladas. Podemos plantar muchos árboles, podemos acomodar nuestras calles para que sean más agradables. Una vez que licitamos coches, pues dentro de lo posible que puedan ser híbridos, no contaminantes".

Pero ha señalado la necesidad de que "esto forma parte de una cosa mucho más amplia, esa implicación tiene que existir por parte de todos los organismos que están por encima del Ayuntamiento. Y como alcalde que soy y que seguro que estaremos de acuerdo, si esa implicación es a nivel económica, mucho mejor", para poder hacer frente a esas medidas.

Hemos adjudicado dos obras de regeneración urbana para intentar darle prioridad al peatón y al ciudadano y quitársela al vehículo Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente del Raspeig

Por su parte Pachi Pascual ha recordado que "desde el principio nos planteamos que teníamos que concluir o complementar la regeneración urbana que ya se hizo San Vicente hace unos años". Así, "ya hemos adjudicado dos obras de regeneración urbana, una que conecta el parque lo Torrent con el casco urbano, nuestra principal zona verde urbana con el casco tradicional". Todo para "intentar darle prioridad al peatón y al ciudadano y quitársela al vehículo. Eso no quiere decir que el vehículo no vaya a poder pasar, pero va a tener que pasar por una serie de restricciones y vamos a tener una actuación también de regeneración y de reurbanización y de renaturalización de todos esos espacios. Estamos hablando de casi 7 millones de euros de inversión que evidentemente son financiados con fondos del Ayuntamiento".

La regla de gasto

Estas actuaciones se van a financiar con fondos municipales "porque nosotros hemos decidido usar el remanente que no nos dejan usar, pero nosotros hemos decidido usarlo a riesgo, evidentemente, de incumplir la famosa regla de gasto" y tener que aplicar un plan económico financiero, "pero es que era la única solución que teníamos", ha apuntado Pascual.

Santiago Román, alcalde de Sant Joan d'Alacant / Rafa Arjones

Por ello, ha insistido en la necesidad que "al menos nos dejen gastar. Yo creo que no en todo. Yo estoy de acuerdo en que no nos deben dejar gastar en todo, pero sí en algunos aspectos muy concretos y que se debería permitir que ese el remanente de sus ahorros que tienen los ayuntamientos los pudieran gastar sin penalizarle al Ayuntamiento posteriormente", insistiendo que en "nosotros decidimos que si no era a través de estos remanentes era imposible que pudiéramos hacer estas actuaciones. Creíamos que eran fundamentales y estratégicas para la ciudad".

ZBE

Y ha añadido que "otra cosa importante que ha hecho el Ayuntamiento de San Vicente, es que tenía la obligación de tener una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) como ayuntamiento de más de 50.000 habitantes. Cuando nosotros llegamos no se había hecho absolutamente nada y a día de hoy ya hemos licitado con un contrato de más de 150.000 €. La redacción de este proyecto de bajas emisiones, que esperemos que durante el año próximo tengamos ese proyecto para que a la mayor brevedad sea una realidad. Porque creemos en que es importante que se implante y porque además hay una obligación legal de hacerlo".

Los ahorros son de los ciudadanos y no puede ser que no podamos invertirlos Pedro Ramis — Concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Ciudad Inteligente de La Vila Joiosa

Por su parte Pedro Ramis ha Pedro Ramis ha coincidido con Pascual en criticar la regla de gasto, lamentando que "los ahorros que son de los ciudadanos y no podemos invertirlos". Y en cuanto a las actuaciones en La Vila relacionadas con el cambio climático, ha señalado que están trabajando que una "transición a energías renovables, ya tenemos placas de energía solar en funcionamiento por primera vez en el municipio y estamos construyendo proyectos también de cuatro más de placas solares. Tenemos un ambicioso programa de gestión de huella de carbono que está funcionando también".

Un momento de la mesa con los cinco representantes municipales y Lorena Gil, jefa de sección de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Ha recordado los nuevos colectores para hacer frente a daños por una dana en una zona con "una orografía bastante delicada, como suele ocurrir en casi toda nuestra costa". "También estamos actuando en las edificaciones, mejorando el control energético".

Inundaciones

El alcalde l'Alfàs ha recorado que básicamente "playa l'Albir es zona inundable y todas las actuaciones se dirigen allí. En el año 87 l'Albir se inunda y el Plan General da salida a través de un boulevard, desde la carretera nacional hasta las vías para dar salida al agua. Y hoy estamos canalizando el resto de barrancos para la recogida de agua de forma ordenada y que llegue a l'Albir. Y es básicamente la gran preocupación". No hay remanente de tesorería, por tanto vamos a fondos europeos. Europa cuida estas cuestiones ya antes de la dana. Se solicitaron, se consiguieron y esta licitación, por lo tanto, entre la empresa municipal Hidraqua, entre los proyectos privados de algún PAI y los fondos europeos, con dos millones de euros, vamos a conseguir canalizar los dos grandes barrancos para que el agua tenga una salida directa al mar a través de playa l'Albir".

Vamos a conseguir canalizar los dos grandes barrancos para que el agua tenga una salida directa al mar a través de playa l'Albir Vicente Arques — Alcalde de l'Alfàs del Pi

Y pot último el alcalde de Sant Joan también ha reclamado que se permita a los municipios poder emplear sus remanentes. Y ha destacado un proyecto "muy importante junto con Muchamiel, que es muy necesario para ambos municipios y es el colector Norte de San Juan o Sur de de Muchamiel, que une los municipios y que necesitamos una financiación ahora mismo. Recientemente, a través de la Mancomunidad aprobamos el último proyecto que asciende a unos 11 millones y medio. Los ayuntamientos no tenemos capacidad para para poder atender esa financiación. Por tanto, tendría que ser por parte de la propia Generalitat Valenciana, por parte del Gobierno central o incluso con fondos europeos, para poder atender esa necesidad."

El proyecto del colector entre Mutxamel y Sant Joan asciende a unos 11,5 millones y es necesario, pero los ayuntamientos no tenemos capacidad para para poder atender esa financiación Santiago Román

Y ha señalado que "si aquí en nuestra comarca en general lloviese como llovió el día de la dana... Yo solo voy a poner un ejemplo, el pasado 9 de octubre, que creo que es cuando llovió aquí la última vez, en San Juan cayeron unos 50 litros, un poco más en En Campello y un poco más en San Vicente. Pero esos 50 litros en San Juan anegaron muchas calles y en la dana estamos hablando de 800 litros y 1.000 litros en algunos puntos. 16 y 20 veces más que lloviendo 50 litros, que es más o menos lo normal. Con lo habitual ya tenemos problemas. Pues entonces yo creo que esas obras son más que necesarias.