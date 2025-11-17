El Gobierno distingue a INFORMACIÓN en los Premios Meninas por su labor periodística contra la violencia machista

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana recupera esta semana un acto que quedó marcado por la dana en Valencia durante el pasado otoño. Los Premios Meninas, el reconocimiento que el Ejecutivo entrega cada año con motivo del 25 de noviembre, vuelven este 2025 con una doble edición que incluye tanto las distinciones previstas en 2024, suspendidas por la riada del 29-O, como las correspondientes a 2025. Entre las personas e instituciones homenajeadas se encuentra Mercedes Gallego, redactora jefa del diario INFORMACIÓN, reconocida por contribuir a la concienciación social sobre la violencia de género “sin sensacionalismos en el tratamiento mediático”. El Gobierno subraya así la importancia del periodismo riguroso como herramienta de sensibilización y prevención frente a una de las mayores lacras del país.

El acto se celebrará el miércoles 19 de noviembre, a las 19:00 horas, en el salón de actos de la Fundación Bancaja, presidido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y por la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Ambas pondrán en valor el trabajo de quienes, desde sus ámbitos profesionales o asociativos, han sostenido la respuesta frente a la violencia de género incluso en contextos de emergencia, como ocurrió durante la dana.

Las Meninas 2024: seis perfiles que representan distintas formas de combatir la violencia machista

Los galardones recuperados de 2024 distinguen a mujeres y colectivos con una trayectoria consolidada en ámbitos que van desde la judicatura y la seguridad hasta la acción social y el periodismo:

Pilar de la Oliva , expresidenta del TSJCV, por el impulso de la especialización judicial en la lucha contra la violencia de género.

, expresidenta del TSJCV, por el impulso de la especialización judicial en la lucha contra la violencia de género. Aminata Soucko , presidenta de la Red Aminata, por las acciones y proyectos dirigidos a ayudar a mujeres y niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina.

, presidenta de la Red Aminata, por las acciones y proyectos dirigidos a ayudar a mujeres y niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. Margarita Trujillo , agente de la Guardia Civil del Puesto Principal de Burriana, por su labor en el seguimiento de casos y la protección a las víctimas de violencia de género.

, agente de la Guardia Civil del Puesto Principal de Burriana, por su labor en el seguimiento de casos y la protección a las víctimas de violencia de género. María Sol Ruiz , policía nacional de la Comisaría Provincial de Castellón, por su trabajo de atención personalizada y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género.

, policía nacional de la Comisaría Provincial de Castellón, por su trabajo de atención personalizada y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. La Xarxa de Dones Veïnals de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVECOVA) , por sus actuaciones de sensibilización y concienciación en materia de igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.

, por sus actuaciones de sensibilización y concienciación en materia de igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Mercedes Gallego, redactora jefa de diario INFORMACIÓN de Alicante, por contribuir a concienciar contra la violencia de género sin sensacionalismos en el tratamiento mediático.

Cientos de personas protrestan en Alicante contra la violencia machista / Rafa Arjones

Las Meninas 2025: protección, investigación y prevención desde distintos frentes

La edición 2025 amplía ese reconocimiento a profesionales que trabajan desde áreas clave de la intervención y la prevención:

José Pedro Jiménez , guardia civil del equipo VioGen de la Compañía de Paiporta, por su trayectoria profesional en el seguimiento y protección de víctimas, especialmente durante la DANA de octubre de 2024.

, guardia civil del equipo VioGen de la Compañía de Paiporta, por su trayectoria profesional en el seguimiento y protección de víctimas, especialmente durante la DANA de octubre de 2024. Berta Sevillano , inspectora jefa de la UFAM de la Comisaría Provincial de Alicante, por su dedicación y compromiso en la protección de víctimas de violencia de género y sexual.

, inspectora jefa de la UFAM de la Comisaría Provincial de Alicante, por su dedicación y compromiso en la protección de víctimas de violencia de género y sexual. Ana Lluch , catedrática emérita de la Facultad de Medicina de la UV, por ser un referente para las mujeres en el ámbito de la sanidad pública y de la investigación.

, catedrática emérita de la Facultad de Medicina de la UV, por ser un referente para las mujeres en el ámbito de la sanidad pública y de la investigación. Proyecto Pupitre Rojo , por su iniciativa innovadora en la prevención de las violencias sexuales desde el ámbito educativo.

, por su iniciativa innovadora en la prevención de las violencias sexuales desde el ámbito educativo. Margarita Soler , presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, por su trayectoria profesional como referente en igualdad.

, presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, por su trayectoria profesional como referente en igualdad. Purificación Beltrán, jefa de sección de la Unidad de Valoración Forense Integral del Instituto de Medicina Legal de Valencia, por su trabajo en la evaluación del riesgo y factores de vulnerabilidad en víctimas, así como por su papel en el dispositivo médico legal durante la dana de 2024.

Un reconocimiento vinculado al 25N

Las distinciones Meninas forman parte de las actividades promovidas por el Gobierno de España con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Su objetivo es visibilizar a quienes, desde ámbitos muy distintos (judicial, policial, educativo, sanitario, social y mediático) contribuyen a combatir la violencia machista y a fortalecer la igualdad como herramienta de prevención.

La doble entrega de este año recupera la ceremonia suspendida por la emergencia meteorológica y reafirma el compromiso institucional con todas las personas que trabajan, a menudo en silencio, para proteger a las víctimas y transformar las estructuras que sostienen la desigualdad.