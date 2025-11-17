Hidraqua, orgullosa por la captación de fondos europeos para la gestión del agua

Anticiparse a los desafíos que se presentan, garantizar el acceso universal al agua y crear un futuro sostenible y de tranquilidad. Esos son algunos de los conceptos principales sobre los que se sostiene la filosofía de Hidraqua, compañía que, según ha destacado en el Foro Municipalismo su consejero delegado, Jordi Azorín, ha logrado captar 16 millones de euros de fondos europeos para proyectos relacionados con la modernización de la gestión del agua y la mitigación del impacto del cambio climático.

Azorín ha mostrado la satisfacción de la empresa por participar en el Foro Municipalismo 2025, después de las ediciones anteriores relacionadas con temas como las infraestructuras verdes, la digitalización o la gestión de la dana que asoló una parte importante de la provincia de Valencia.

En este contexto, el directivo de Hidraqua ha querido subrayar el logro que para la compañía ha supuesto la consecución, junto a una veintena de municipios de las provincia de Alicante y Valencia, de 16 millones de fondos europeos procedentes de cuatro Pertes.

"Nos llena de orgullo en la compañía que los municipios nos consideren parte de sus ayuntamientos" Jordi Azorín — Consejero delegado de Hidraqua

Así, Azorín señala que, entre los proyectos a implementar, se encuentra la elaboración de planes estratégicos que ayuden a la toma de decisiones futuras ante escenarios asociados al cambio climático, la digitalización de infraestructuras de agua potable y saneamiento, la mejora de la gobernanza, la transparencia y participación en la gestión del ciclo de agua, y la aplicación de soluciones innovadoras en tecnologías y en procesos aplicados a la gestión del agua.

Capitales europeas

El consejero delegado, asimismo, ha querido hablar de "algunos acontecimientos ocurridos este año que me hacen sentir orgulloso de dirigir la compañía". Y ha hecho referencia a la presentación de Benidorm como capital verde europea, un objetivo, ha subrayado, "para el que el alcalde nos ha incluido en su equipo, considerándonos parte del Ayuntamiento".

Algo que ha sucedido también, ha añadido, en el caso de la candidatura de Alicante como capital europea de la innovación. Al final, somos servicio municipal", ha enfatizado.

Y en cuanto a proyectos que están en marcha, Azorín se ha referido a una infraestructura verde para prevenir inundaciones en la que están trabajando en Torrevieja, de características similares al parque de la Marjal de Alicante. "Se trata de instalaciones que cuatro o cinco días al año cumplen con esta función, y que el resto contribuyen al disfrute ciudadano", ha concluido.