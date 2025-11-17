Hozono Global defiende la colaboración público-privada para lograr servicios más eficaces

"Mejorar la vida de las personas contribuyendo a crear municipios más habitables y sostenibles". Ese es el principal propósito de Hozono Global, compañía que, según ha explicado en el Foro Municipalismo su director de Comunicación, José Masegosa, defiende la colaboración público-privada como medio para lograr servicios más eficaces y de mayor calidad.

Hozono Global es un grupo empresarial configurado por más de 4.500 profesionales, que implementa soluciones globales en materia de servicios urbanos, infraestructuras y transporte sanitario. Y siempre, ha destacado José Masegosa, adaptándose a las necesidades concretas de cada municipio. "Basamos nuestro modo de operar en la escucha y la innovación, detectando, primero que nada, las necesidades de cada población. Es la única forma de crear entornos habitables, resilientes y, sobre todo, humanos", ha remarcado.

Y es aquí donde se ha referido a la colaboración público-privada, destacando que "es esencial para generar servicios más eficaces y de mayor calidad. Se logran resultados más ágiles, eficientes e innovadores cuando esta colaboración funciona, y de todo ello sale ganando el ciudadano".

"La remodelación del puerto de Torrevieja como lugar de encuentro y equilibrio es un ejemplo de nuestra forma de actuar" José Masegosa — Director de Comunicación de Hozono Global

Los proyectos desarrollados por Hozono Global, añade Masegosa, buscan una transición ecológica y una movilidad sostenible a través de la digitalización, y siempre con la persona como centro de acción. Y ha puesto como ejemplo la remodelación integral del puerto de Torrevieja que, según sus palabras, "busca devolver esta infraestructura a la ciudad, generando un espacio más abierto, accesible y funcional".

Bienestar

A través de esta actuación se habilita una pasarela peatonal, se renueva el alumbrado y se instala una nueva estación de bombeo de aguas. "Pero lo más importante -matiza- es que transformamos el espacio portuario en un lugar de encuentro y de equilibrio urbano. Un ejemplo de cómo la colaboración puede cambiar el territorio para el bienestar de los ciudadanos".

Y ha insistido en la filosofía de la compañía, remarcando que "siempre tratamos de poner el foco en lo que realmente importa, que es cómo mejorar la vida de las personas desde los municipios, de una forma innovadora y responsable. Tenemos la firme convicción de que el cambio real comienza siempre por lo local".