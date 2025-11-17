Peligro de cáncer: vecinos de Alicante piden eliminar el amianto de las antiguas harineras

Vecinos del sur de Alicante solicitan al Ayuntamiento que retire el amianto que permanece en la cubierta de la antigua fábrica de Harinas Cloquell, ahora de propiedad municipal, al tratarse de un peligroso material prohibido desde el año 2002. La Asociación Parque del Mar ha registrado un escrito dirigido al gobierno local en el que apunta que el fibrocemento puede provocar enfermedades de gravedad, incluyendo distintos tipos de cáncer, y reclama que las planchas sean eliminadas de forma urgente.

En el documento, remitido tanto directamente a Alcaldía como al departamento de Conservación de Inmuebles y a las concejalías de Urbanismo, Infraestructuras y Participación Ciudadana, se advierte de la existencia de "numerosos elementos" de amianto en la cubierta del antiguo edificio de Cloquell. Una instalación titularidad del Ayuntamiento que "está realizada en placas de amianto en un altísimo porcentaje", para la que los vecinos piden una solución inmediata, dada la peligrosidad de este material.

El colectivo vecinal recuerda además que la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados obliga a los ayuntamientos a realizar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y a establecer un calendario de retirada. "El plazo para su elaboración venció en abril de 2023 y el Ayuntamiento de Alicante, salvo que estemos equivocados, no ha redactado a fecha de hoy dicho censo al que obliga la ley", ha señalado Lorenzo Pérez, presidente de la asociación.

Material señalado por la OMS

En el escrito presentado, los residentes recuerdan que el amianto fue ampliamente utilizado en la construcción por sus propiedades aislantes y su resistencia al calor, pero que su uso está prohibido desde 2002 debido a su elevada peligrosidad. Cuando envejece o se manipula, libera fibras microscópicas que, al ser inhaladas, pueden provocar enfermedades graves como asbestosis, mesotelioma o distintos tipos de cáncer pulmonar, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a considerarlo una de las principales causas de muerte relacionada con el trabajo en el ámbito global.

La vida útil estimada de las cubiertas de fibrocemento es de entre 25 y 30 años, por lo que "es muy probable que el tejado esté deteriorado" y, en ese caso, "debe ser evaluado por un profesional y proceder a su urgente retirada", ante la posibilidad de que el material está liberando fibras de amianto. Dado que el edificio, propiedad del Consistorio, no tiene una remodelación prevista a corto plazo, los vecinos abogan por la supresión preventiva de la actual cubierta a la mayor brevedad posible, al ser "un asunto de extrema gravedad".