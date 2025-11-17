Prevención contra el ciberacoso e internet en los colegios de Alicante frente al uso temprano de los móviles

Ciberacoso, bulos, fake news e identidad digital. Estas son algunas de las temáticas que van a llegar a los colegios de Alicante este curso. La Generalitat ha decidido adelantar la prevención en ciberseguridad a los escolares de quinto de Primaria, que tienen entre 10 y 11 años, por el uso temprano de los móviles. Las amenazas a las que se están exponiendo los niños genera preocupación, por ello, la formación, que arranca este mes, también irá destinada a los familiares y docentes de cualquiera de los centros educativos que lo soliciten sean públicos, concertados o privados.

"El contacto de los menores con Internet se está adelantando y se produce a edades más tempranas, por lo que urge comenzar cuanto antes con la concienciación en ciberseguridad, para ayudarles a prevenir e identificar las amenazas y fomentar las buenas prácticas tecnológicas y la responsabilidad digital”, ha señalado la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino.

Aunque a esas edades resulta menos habitual que los menores dispongan de móviles propios, sí tienen acceso a ellos, los utilizan y se relacionan con otras tecnologías conectadas a la red, a través de dispositivos domésticos o de familiares para uso recreativo y educativo.

El centro de ciberseguridad amplía así el ámbito de actuación del plan en los centros escolares que, desde 2018, ha permitido formar a 46.000 personas en más de 500 centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en los que se han impartido sesiones formativas a estudiantes, familias y docentes de primero y segundo de Secundaria.

¿Qué aprenderán?

Los niños aprenderán conceptos básicos y buenas prácticas de seguridad mediante una actividad lúdica adaptada a su edad y en la que se abordarán temas como la configuración segura de dispositivos, ciberdelitos, mal uso de tecnologías y redes sociales, amenazas para menores, cómo proteger la identidad digital y las conexiones y cómo usar gestores de contraseñas.

El director general de TIC y máximo responsable de CSIRT-CV, (la entidad especializada en ciberseguridad de la Generalitat), Javier Balfagón, ha explicado que resulta esencial “trasladar a los más jóvenes que la ciberseguridad es una competencia digital básica que es necesario adquirir para garantizar su inclusión y la del resto de la comunidad educativa. Por esta razón, hemos decidido ampliar a Primaria el público objetivo de nuestra formación en la etapa escolar, después de siete años educando al alumnado de primero y segundo de Secundaria”.

Según el representante autonómico, “la Generalitat continúa trabajando para adaptar sus acciones con nuevas iniciativas acordes a los avances tecnológicos que nos permitan preparar a la sociedad para las amenazas digitales que puedan llegar, mitigando las consecuencias de los ataques, independientemente de que se produzcan en el ámbito personal, educativo o laboral”.