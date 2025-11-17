Educación
Prevención contra el ciberacoso e internet en los colegios de Alicante frente al uso temprano de los móviles
Educación decide adelantar a Primaria las charlas de ciberseguridad por los peligros a los que se exponen los niños con dispositivos domésticos o familiares
Ciberacoso, bulos, fake news e identidad digital. Estas son algunas de las temáticas que van a llegar a los colegios de Alicante este curso. La Generalitat ha decidido adelantar la prevención en ciberseguridad a los escolares de quinto de Primaria, que tienen entre 10 y 11 años, por el uso temprano de los móviles. Las amenazas a las que se están exponiendo los niños genera preocupación, por ello, la formación, que arranca este mes, también irá destinada a los familiares y docentes de cualquiera de los centros educativos que lo soliciten sean públicos, concertados o privados.
"El contacto de los menores con Internet se está adelantando y se produce a edades más tempranas, por lo que urge comenzar cuanto antes con la concienciación en ciberseguridad, para ayudarles a prevenir e identificar las amenazas y fomentar las buenas prácticas tecnológicas y la responsabilidad digital”, ha señalado la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino.
Aunque a esas edades resulta menos habitual que los menores dispongan de móviles propios, sí tienen acceso a ellos, los utilizan y se relacionan con otras tecnologías conectadas a la red, a través de dispositivos domésticos o de familiares para uso recreativo y educativo.
El centro de ciberseguridad amplía así el ámbito de actuación del plan en los centros escolares que, desde 2018, ha permitido formar a 46.000 personas en más de 500 centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en los que se han impartido sesiones formativas a estudiantes, familias y docentes de primero y segundo de Secundaria.
El contacto de los menores con Internet se está adelantandopor lo que urge comenzar cuanto antes con la concienciación en ciberseguridad
¿Qué aprenderán?
Los niños aprenderán conceptos básicos y buenas prácticas de seguridad mediante una actividad lúdica adaptada a su edad y en la que se abordarán temas como la configuración segura de dispositivos, ciberdelitos, mal uso de tecnologías y redes sociales, amenazas para menores, cómo proteger la identidad digital y las conexiones y cómo usar gestores de contraseñas.
El director general de TIC y máximo responsable de CSIRT-CV, (la entidad especializada en ciberseguridad de la Generalitat), Javier Balfagón, ha explicado que resulta esencial “trasladar a los más jóvenes que la ciberseguridad es una competencia digital básica que es necesario adquirir para garantizar su inclusión y la del resto de la comunidad educativa. Por esta razón, hemos decidido ampliar a Primaria el público objetivo de nuestra formación en la etapa escolar, después de siete años educando al alumnado de primero y segundo de Secundaria”.
Según el representante autonómico, “la Generalitat continúa trabajando para adaptar sus acciones con nuevas iniciativas acordes a los avances tecnológicos que nos permitan preparar a la sociedad para las amenazas digitales que puedan llegar, mitigando las consecuencias de los ataques, independientemente de que se produzcan en el ámbito personal, educativo o laboral”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así 'cazan' los nuevos radares de Alicante: multas en función de la ubicación
- ¿Por qué llega la bruma al cielo del litoral de Alicante?
- Los mejores restaurantes de Alicante según 25 alicantinos escogidos al azar
- El protocolo con sanciones ante una dana colma la paciencia de los directores de la Comunidad Valenciana
- El otro 20-N que marcó a Alicante
- Así será la renovación de la “calle de las setas” de Alicante: duración, fecha y fases
- 60 años de La Rotonda: aire japonés para el inicio de la playa de San Juan
- La plaza de Calvo Sotelo se queda a oscuras en Alicante