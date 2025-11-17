Una terapia probada en pacientes de Alicante reduce las recaídas en cáncer de mama

Las pruebas realizadas durante cinco años en mujeres con cáncer de mama localizado de una terapia que combina un fármaco y un tratamiento hormonal confirman una reducción de las recaídas en esta enfermedad, de la que cada año se diagnostican del orden de 1.400 nuevos casos en la provincia, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer. En estos ensayos han participado más de 5.000 pacientes de veinte países. España aportó al estudio cerca de 800 muestras (el 15 % del total) de mujeres y de hombres con este tumor de 47 hospitales, entre ellos dos de los principales de la provincia, el Doctor Balmis de Alicante y el General de Elche.

También participan otros cuatro centros hospitalarios de la Comunidad Valenciana: la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (València), el Hospital Clínico Universitario de València, el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y el Hospital General Universitario también de València.

Más de un tercio de pacientes experimentarán una reaparición de su enfermedad a medio o largo plazo, a menudo ya en fase metastásica

Congreso europeo

Estos resultados se han presentado en el congreso de la European Society of Medical Oncology (ESMO) tras comprobarse una reducción sostenida del riesgo de recaída en las pacientes con cáncer de mama localizado de un 28,4 % tras tomar el medicamento ribociclib (que se vende bajo la marca Kisqali) combinado con una terapia endocrina, un beneficio que se mantiene a los dos años de la finalización planificada del ensayo.

Con un seguimiento más prolongado ya que se sumó un año adicional de seguimiento hasta alcanzar una media de 58 meses, esta terapia muestra un beneficio estadísticamente significativo y clínicamente relevante en la supervivencia libre de enfermedad invasiva, lo que fortalece la confianza en el tratamiento en una población amplia de pacientes con cáncer de mama precoz de distintos subtipos, según los científicos participantes.

Estos concluyen que "sigue siendo el único inhibidor que demuestra un beneficio consistente, estadísticamente significativo y clínicamente relevante en todos los subgrupos de pacientes", tanto con afectación de ganglios como sin ella.

Supervivencia global

Unos ensayos que muestran una tendencia creciente a la mejora en la supervivencia global. El perfil de seguridad de la terapia fue consistente con lo observado previamente en estudios clínicos, sin que se identificaran nuevas señales de alerta.

El estudio Natalee, promovido por la compañía Novartis y que se encuentra ya en fase 3, está coordinado en España por el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam), que incluyó a una amplia población de pacientes con cáncer de mama localizado con receptores hormonales positivos (HR+) y HER2 negativo, que son los subtipos tumorales más frecuente, en estadios dos y tres.

Metástasis

Los investigadores comprobaron que esta terapia combinada tenía un beneficio clínicamente significativo al mejorar la supervivencia sin signos ni síntomas de cáncer, es decir, de enfermedad invasiva en pacientes con el tumor localizado. Porque, según los expertos, más de un tercio de pacientes experimentarán una reaparición de su enfermedad a medio o largo plazo, a menudo ya como de forma avanzada e incurable en fase metastásica.

Este medicamento se ha demostrado que bloquea la acción de una proteína anormal que envía señales a las células del cáncer para que se multipliquen y, por tanto, evita la recidiva, es decir, la recaída en la enfermedad poco después de terminada la convalecencia inicial.

Impacto

El doctor Manuel Borrego, investigador principal del estudio en España, miembro del Steering Committee de Natalee, subraya que "tras cinco años de seguimiento, el estudio continúa demostrando el valor e impacto de la colaboración en investigación en beneficio de los pacientes.

En este Congreso Europeo de Oncología, observamos avances científicos relevantes en la supervivencia, la calidad de vida y el manejo del cáncer de mama, como lo evidencia este ensayo clínico, que evalúa la eficacia de ribociclib en combinación con terapia endocrina”.

Según añade el médico, estos nuevos resultados a cinco años representan una excelente noticia para los pacientes y la comunidad científica, ya que confirman que con todos los que han participado dos años después de finalizar el tratamiento con la terapia se mantiene una reducción significativa del riesgo de recaída en una amplia población con cáncer de mama localizado HR+/HER2-. Además, se observan resultados prometedores en supervivencia global".