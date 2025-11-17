Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet alerta de un cambio brusco en Alicante: bajan las temperaturas y llega aire frío ártico

La provincia inicia un descenso térmico que se intensificará a partir del miércoles con la llegada de una masa de aire muy fría

Tres jóvenes abrigadas por el frío este lunes en Alcoy.

Tres jóvenes abrigadas por el frío este lunes en Alcoy. / Héctor Fuentes

C. Suena

La provincia de Alicante afronta este lunes un tiempo marcado por nubes intermitentes y un ligero descenso de las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada dejará un ambiente más fresco y algo inestable en algunos municipios, aunque sin episodios significativos de lluvia salvo algún chubasco débil y aislado.

El viento será flojo, predominando las brisas de componente oeste, con aumentos puntuales de intensidad según las zonas.

A partir de aquí la situación cambiará de forma notable. La Aemet advierte de que se pone fin al periodo de temperaturas suaves y que el descenso térmico se irá intensificando conforme avance la semana. Una masa de aire muy fría de origen ártico provocará un desplome de hasta 10 grados entre el miércoles y el viernes, con un ambiente plenamente invernal en toda la provincia.

Según el organismo, viernes y sábado podrían ser los días más fríos del año, con valores comparables a los registrados en pleno enero y una sensación térmica aún más baja debido al viento. La previsión apunta a que las temperaturas comenzarán a recuperarse a partir del domingo.

El tiempo en Alicante

Alicante amanecerá con cielos bastante cubiertos y posibilidad de lluvia débil en las primeras horas, aunque la situación irá mejorando hacia el mediodía. La tarde transcurrirá con intervalos nubosos y un final de día más despejado. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con viento suave del oeste por la mañana y brisas del noreste por la tarde.

El tiempo en Elche

Elche tendrá un lunes de nubes persistentes por la mañana y primeras horas de la tarde, con riesgo bajo de alguna precipitación débil en la franja inicial del día. A partir de media tarde los cielos tenderán a abrirse. Los termómetros marcarán entre 10 y 22 grados, con viento moderado de componente norte que aportará sensación algo más fresca.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá un día de ambiente cambiante, con nubes abundantes en las primeras horas y posibilidad de lluvia débil durante la mañana. El cielo quedará más abierto a partir de la tarde. Las máximas rondarán los 19 grados y las mínimas los 13, con viento suave predominante del sur en las primeras horas y del norte al final del día.

El tiempo en Elda

Elda amanecerá con cielos muy nubosos y riesgo bajo de precipitación durante la mañana, aunque sin lluvias significativas. A partir del mediodía el cielo se despejará, dejando una tarde más estable y luminosa. Las temperaturas bajarán ligeramente, con valores entre 8 y 19 grados y viento del noroeste, en ocasiones moderado. La sensación térmica será ligeramente inferior a primera hora.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un día dividido en dos mitades: nubosidad compacta en la mañana con posibilidad de lluvia débil, y un ambiente más estable y despejado a partir del mediodía. Las temperaturas se moverán entre 14 y 22 grados, con viento del noroeste moderado que dejará sensación térmica algo más fresca en las primeras horas.

El tiempo en Orihuela

Orihuela registrará intervalos nubosos y alguna lluvia débil a primera hora, pero el cielo quedará despejado desde mediodía y durante toda la tarde. Las temperaturas irán de 10 a 21 grados, con ambiente fresco por la mañana y viento del noroeste moderado que se irá suavizando a lo largo del día.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá un lunes más inestable que el litoral, con cielos muy nubosos durante la mañana y posibilidad de lluvia débil. La tarde será más tranquila, con nubes intermitentes que dejarán pasar ratos de sol. Temperaturas entre 9 y 17 grados, con viento variable y predominio de brisas del norte. La sensación térmica podría situarse ligeramente por debajo de los valores previstos a primera hora del día.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá una jornada de intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en la primera mitad del lunes. La tarde será más estable, con cielos parcialmente abiertos. Los termómetros marcarán entre 12 y 21 grados, con brisas del noroeste y ambiente suave.

