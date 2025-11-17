EL TIEMPO
La Aemet alerta de un cambio brusco en Alicante: bajan las temperaturas y llega aire frío ártico
La provincia inicia un descenso térmico que se intensificará a partir del miércoles con la llegada de una masa de aire muy fría
La provincia de Alicante afronta este lunes un tiempo marcado por nubes intermitentes y un ligero descenso de las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada dejará un ambiente más fresco y algo inestable en algunos municipios, aunque sin episodios significativos de lluvia salvo algún chubasco débil y aislado.
El viento será flojo, predominando las brisas de componente oeste, con aumentos puntuales de intensidad según las zonas.
A partir de aquí la situación cambiará de forma notable. La Aemet advierte de que se pone fin al periodo de temperaturas suaves y que el descenso térmico se irá intensificando conforme avance la semana. Una masa de aire muy fría de origen ártico provocará un desplome de hasta 10 grados entre el miércoles y el viernes, con un ambiente plenamente invernal en toda la provincia.
Según el organismo, viernes y sábado podrían ser los días más fríos del año, con valores comparables a los registrados en pleno enero y una sensación térmica aún más baja debido al viento. La previsión apunta a que las temperaturas comenzarán a recuperarse a partir del domingo.
El tiempo en Alicante
Alicante amanecerá con cielos bastante cubiertos y posibilidad de lluvia débil en las primeras horas, aunque la situación irá mejorando hacia el mediodía. La tarde transcurrirá con intervalos nubosos y un final de día más despejado. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con viento suave del oeste por la mañana y brisas del noreste por la tarde.
El tiempo en Elche
Elche tendrá un lunes de nubes persistentes por la mañana y primeras horas de la tarde, con riesgo bajo de alguna precipitación débil en la franja inicial del día. A partir de media tarde los cielos tenderán a abrirse. Los termómetros marcarán entre 10 y 22 grados, con viento moderado de componente norte que aportará sensación algo más fresca.
El tiempo en Benidorm
Benidorm vivirá un día de ambiente cambiante, con nubes abundantes en las primeras horas y posibilidad de lluvia débil durante la mañana. El cielo quedará más abierto a partir de la tarde. Las máximas rondarán los 19 grados y las mínimas los 13, con viento suave predominante del sur en las primeras horas y del norte al final del día.
El tiempo en Elda
Elda amanecerá con cielos muy nubosos y riesgo bajo de precipitación durante la mañana, aunque sin lluvias significativas. A partir del mediodía el cielo se despejará, dejando una tarde más estable y luminosa. Las temperaturas bajarán ligeramente, con valores entre 8 y 19 grados y viento del noroeste, en ocasiones moderado. La sensación térmica será ligeramente inferior a primera hora.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja tendrá un día dividido en dos mitades: nubosidad compacta en la mañana con posibilidad de lluvia débil, y un ambiente más estable y despejado a partir del mediodía. Las temperaturas se moverán entre 14 y 22 grados, con viento del noroeste moderado que dejará sensación térmica algo más fresca en las primeras horas.
El tiempo en Orihuela
Orihuela registrará intervalos nubosos y alguna lluvia débil a primera hora, pero el cielo quedará despejado desde mediodía y durante toda la tarde. Las temperaturas irán de 10 a 21 grados, con ambiente fresco por la mañana y viento del noroeste moderado que se irá suavizando a lo largo del día.
El tiempo en Alcoy
Alcoy tendrá un lunes más inestable que el litoral, con cielos muy nubosos durante la mañana y posibilidad de lluvia débil. La tarde será más tranquila, con nubes intermitentes que dejarán pasar ratos de sol. Temperaturas entre 9 y 17 grados, con viento variable y predominio de brisas del norte. La sensación térmica podría situarse ligeramente por debajo de los valores previstos a primera hora del día.
El tiempo en Dénia
Dénia vivirá una jornada de intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en la primera mitad del lunes. La tarde será más estable, con cielos parcialmente abiertos. Los termómetros marcarán entre 12 y 21 grados, con brisas del noroeste y ambiente suave.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así 'cazan' los nuevos radares de Alicante: multas en función de la ubicación
- ¿Por qué llega la bruma al cielo del litoral de Alicante?
- Los mejores restaurantes de Alicante según 25 alicantinos escogidos al azar
- El protocolo con sanciones ante una dana colma la paciencia de los directores de la Comunidad Valenciana
- El otro 20-N que marcó a Alicante
- Así será la renovación de la “calle de las setas” de Alicante: duración, fecha y fases
- La plaza de Calvo Sotelo se queda a oscuras en Alicante
- Alicante amanece sin alertas municipales pese a la mala calidad del aire por la calima