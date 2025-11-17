La Aemet alerta de un cambio brusco en Alicante: bajan las temperaturas y llega aire frío ártico

La provincia de Alicante afronta este lunes un tiempo marcado por nubes intermitentes y un ligero descenso de las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada dejará un ambiente más fresco y algo inestable en algunos municipios, aunque sin episodios significativos de lluvia salvo algún chubasco débil y aislado.

El viento será flojo, predominando las brisas de componente oeste, con aumentos puntuales de intensidad según las zonas.

A partir de aquí la situación cambiará de forma notable. La Aemet advierte de que se pone fin al periodo de temperaturas suaves y que el descenso térmico se irá intensificando conforme avance la semana. Una masa de aire muy fría de origen ártico provocará un desplome de hasta 10 grados entre el miércoles y el viernes, con un ambiente plenamente invernal en toda la provincia.

Según el organismo, viernes y sábado podrían ser los días más fríos del año, con valores comparables a los registrados en pleno enero y una sensación térmica aún más baja debido al viento. La previsión apunta a que las temperaturas comenzarán a recuperarse a partir del domingo.

Fi a aquest període de temperatures suaus. Les temperatures aniran descendint i el descens s'accentuarà la segona meitat de la setmana amb una massa d'aire molt freda d'origen àrtic.

Evolució de temperatura a 1500 m d'altitud. pic.twitter.com/9TcdlVu46m — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) November 16, 2025

El tiempo en Alicante

Alicante amanecerá con cielos bastante cubiertos y posibilidad de lluvia débil en las primeras horas, aunque la situación irá mejorando hacia el mediodía. La tarde transcurrirá con intervalos nubosos y un final de día más despejado. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con viento suave del oeste por la mañana y brisas del noreste por la tarde.

El tiempo en Elche

Elche tendrá un lunes de nubes persistentes por la mañana y primeras horas de la tarde, con riesgo bajo de alguna precipitación débil en la franja inicial del día. A partir de media tarde los cielos tenderán a abrirse. Los termómetros marcarán entre 10 y 22 grados, con viento moderado de componente norte que aportará sensación algo más fresca.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá un día de ambiente cambiante, con nubes abundantes en las primeras horas y posibilidad de lluvia débil durante la mañana. El cielo quedará más abierto a partir de la tarde. Las máximas rondarán los 19 grados y las mínimas los 13, con viento suave predominante del sur en las primeras horas y del norte al final del día.

El tiempo en Elda

Elda amanecerá con cielos muy nubosos y riesgo bajo de precipitación durante la mañana, aunque sin lluvias significativas. A partir del mediodía el cielo se despejará, dejando una tarde más estable y luminosa. Las temperaturas bajarán ligeramente, con valores entre 8 y 19 grados y viento del noroeste, en ocasiones moderado. La sensación térmica será ligeramente inferior a primera hora.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un día dividido en dos mitades: nubosidad compacta en la mañana con posibilidad de lluvia débil, y un ambiente más estable y despejado a partir del mediodía. Las temperaturas se moverán entre 14 y 22 grados, con viento del noroeste moderado que dejará sensación térmica algo más fresca en las primeras horas.

El tiempo en Orihuela

Orihuela registrará intervalos nubosos y alguna lluvia débil a primera hora, pero el cielo quedará despejado desde mediodía y durante toda la tarde. Las temperaturas irán de 10 a 21 grados, con ambiente fresco por la mañana y viento del noroeste moderado que se irá suavizando a lo largo del día.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá un lunes más inestable que el litoral, con cielos muy nubosos durante la mañana y posibilidad de lluvia débil. La tarde será más tranquila, con nubes intermitentes que dejarán pasar ratos de sol. Temperaturas entre 9 y 17 grados, con viento variable y predominio de brisas del norte. La sensación térmica podría situarse ligeramente por debajo de los valores previstos a primera hora del día.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá una jornada de intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en la primera mitad del lunes. La tarde será más estable, con cielos parcialmente abiertos. Los termómetros marcarán entre 12 y 21 grados, con brisas del noroeste y ambiente suave.