Toni Pérez abre el Foro de Municipalismo 2025 con una llamada a reforzar la financiación local

El presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha inaugurado este lunes el Foro de Municipalismo 2025, organizado por INFORMACIÓN, con un discurso centrado en las principales reivindicaciones que los ayuntamientos mantienen abiertas en un contexto que ha definido como “determinante” para la gestión local. Ante decenas de alcaldes y representantes institucionales, Pérez ha destacado la relevancia del municipalismo como “la expresión más directa de la voluntad popular” y ha insistido en que las administraciones más cercanas necesitan herramientas estables para garantizar los servicios que demanda la ciudadanía.

Foro Municipalismo 2025 / Rafa Arjones

El dirigente popular ha reclamado la aprobación de unas nuevas cuentas estatales. Ha defendido que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado mantiene a la provincia “anclada” en una situación que no responde ni al peso demográfico ni a la aportación económica del territorio. “Somos la cuarta provincia de España en población y la quinta en contribución al PIB, pero la última en financiación”, ha lamentado, apelando a que el Gobierno corrija cuanto antes esta “anomalía persistente” que afecta al día a día de los municipios. A su juicio, sin una ley de presupuestos actualizada es imposible abordar inversiones que consideran urgentes y, especialmente, avanzar hacia un modelo de financiación más equitativo.

Remanentes bloqueados

El segundo eje de su intervención se ha centrado en los remanentes de tesorería que los ayuntamientos y la propia Diputación mantienen inmovilizados por la reactivación de las reglas fiscales. Pérez ha recordado que los consistorios alicantinos acumulan más de 750 millones de euros en ahorro que no pueden emplear, pese a haber cerrado ejercicios en positivo. Ha puesto como ejemplo los más de 200 millones de la Diputación o los saldos de municipios como Alicante, Benidorm, Orihuela o Elche, que permanecen en los bancos sin poder destinarse a reforzar servicios o impulsar proyectos locales.

“Que nos dejen gastar lo que es nuestro”, ha reclamado, defendiendo que estos fondos permitirían aliviar gastos corrientes o abordar inversiones que los municipios consideran prioritarias. Según ha expuesto, las restricciones actuales vuelven a situar a los ayuntamientos ante una situación que dificulta su respuesta ante nuevas necesidades, pese a que el ahorro procede únicamente de una gestión eficiente.

La labor de la Diputación

El presidente provincial ha dedicado la primera parte de su apertura a reivindicar el papel de la Diputación como estructura de apoyo a los 141 municipios y las tres entidades locales menores de la provincia. Ha insistido en que la institución “se justifica por su cercanía” y por su capacidad de prestar servicios a todos los territorios, desde el más pequeños, Tollos, hasta las grandes ciudades de Alicante y Elche, que suman cerca de 600.000 habitantes.

Pérez ha puesto como ejemplo la red de carreteras comarcales, “que conecta a pocos vecinos pero de forma fundamental”, o los planes provinciales de inversión, como el + Cerca, dotado con 15 millones de euros para alumbrado público, espacios urbanos o pequeñas actuaciones que, según ha dicho, “mejoran la calidad de vida real en cada municipio”. Ha lamentado que “quizá no siempre se conoce” el alcance del trabajo provincial, pero ha defendido que la Diputación está “dimensionada para atender a todos”, garantizando que los ayuntamientos puedan sostener servicios básicos con independencia de su tamaño.

El dirigente benidormense ha considerado que este foro es una oportunidad para identificar problemas, compartir experiencias y escuchar las demandas de los alcaldes. Ha avanzado, además, que la Diputación celebrará el tradicional brindis navideño el próximo 4 de diciembre, recordando que la cooperación institucional “no debe aparecer solo cuando truena, sino de forma permanente”.

Más allá de las reivindicaciones, Pérez ha insistido en que la agenda municipal “no puede quedarse en debates abstractos”, sino que debe orientarse a resolver problemas concretos como la vivienda, el mantenimiento del espacio público, la movilidad o la atención social. Ha subrayado que los ayuntamientos “son la primera ventanilla a la que acude cualquier vecino” y que, por tanto, requieren estabilidad normativa y recursos suficientes para sostener esa responsabilidad.