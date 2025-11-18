Alicante da luz verde a los trabajos para terminar el parque del PAU 2 tras más de dos años paralizado

El Ayuntamiento de Alicante ha dado finalmente luz verde a la reanudación de los trabajos para la finalización del Parque Isla de Corfú, en el barrio del PAU 2, después de más de dos años de paralización. La adjudicación de la obra, que llevaba en espera desde su aprobación inicial en junio de 2025, se ha concretado este mes de noviembre, con un presupuesto total que supera los 3,6 millones de euros. La empresa IMESAPI, S.A. será la encargada de ejecutar el proyecto, que se llevará a cabo en dos anuliadades, con la intención de finalizarlo en 2026.

Este parque, de más de 50.000 metros cuadrados, se proyecta como un espacio verde de recreo y esparcimiento para los residentes del PAU 2, un área que ha sufrido durante años la falta de inversión en infraestructuras. La obra, que comenzó hace varios años pero se detuvo por diversas razones, es esperada con ilusión por los vecinos que durante todo este tiempo han convivido con el deterioro del espacio y el abandono de las instalaciones.

"Las obras comenzarán en pleno periodo lectivo, sin que hasta el momento el Concejal de Movilidad haya informado sobre las medidas previstas para gestionar el tráfico" Miguel Ángel Gracia — Presidente de la Asociación de Vecinos del PAU 2

La adjudicación de la obra incluye un contrato mixto para la ejecución de las obras y los servicios asociados, con un importe total de 3.369.956,42 euros, IVA incluido. La partida de ejecución está distribuida en dos anualidades: 523.230,03 euros correspondientes al ejercicio de 2025, y 2.846.726,39 euros para 2026. Este presupuesto refleja el coste de la finalización del parque, que se había visto retrasada por diversos factores.

Los vecinos del PAU 2 celebran la noticia

El presidente de la Asociación de Vecinos del PAU 2, Miguel Ángel Gracia, expresó su satisfacción por la adjudicación de la obra, aunque con algunas reservas. "Tras casi tres años de paralización, y seis meses después de su aprobación en Junta de Gobierno (junio 2025), el Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado finalmente la obra para la construcción y finalización del Parque Isla de Corfú, pero la empresa adjudicataria dispone de un mes para ejecutar más de 500.000 euros antes que acabe 2025", afirmó Gracia.

Gracia también señaló los inconvenientes derivados de la ejecución de las obras durante el periodo escolar, ya que la zona afecta a una avenida con cuatro centros educativos cercanos. "Las obras comenzarán en pleno periodo lectivo, sin que hasta el momento el Concejal de Movilidad haya informado sobre las medidas previstas para gestionar el tráfico, prevenir retenciones o garantizar la seguridad de peatones y escolares", aseguró el presidente de la asociación. "Es esencial que se tomen medidas para asegurar la seguridad, especialmente de los niños que transitan por la zona a diario", añadió Gracia.

Por otro lado, Gracia lamentó el abandono y el deterioro del entorno durante los últimos años. "Durante los últimos años, vecinos, centros educativos y el centro de personas mayores colindante han convivido con polvo, abandono y un evidente deterioro del entorno, sin recibir respuesta institucional pese a múltiples quejas registradas", afirmó. A su juicio, la solución llega tarde, pero los vecinos del PAU 2 esperan que finalmente se resuelvan los problemas de infraestructura verde en el barrio.