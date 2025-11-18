Las empresas chinas que buscan invertir en Alicante: alimentación, construcción y automoción

Alicante se perfila como un nuevo punto de atracción para las inversiones chinas. Una delegación empresarial proveniente de la ciudad china de Weihai, encabezada por representantes de compañías de sectores como la alimentación, el comercio y la construcción, visita Alicante para explorar oportunidades de colaboración y la posible implantación de su producción en la provincia. Esta reunión se produce a raíz de la visita del alcalde de Alicante, Luis Barcala, a la ciudad china de Weihai en septiembre pasado, donde se sentaron las bases de esta relación comercial.

Las empresas chinas mostraron interés por Alicante con la intención de diversificar su estrategia productiva y fortalecer sus canales de distribución en Europa, ya que, según Barcala, la ciudad es vista como un punto estratégico para la logística, el turismo y los sectores agroalimentarios. Durante la visita, la delegación china mantuvo una reunión en el área empresarial de Las Atalayas con una treintena de empresarios locales y representantes de organizaciones como la CEV, Uepal, Jovempa y Fepeval, para analizar las posibilidades de cooperación.

Hasta hace poco su estrategia económica era la de atraer y captar a los productores mundiales y ahora se centran en deslocalizarse y buscan cómo ubicarse en Europa Luis Barcala — Alcalde de Alicante

Barcala destacó la importancia de este encuentro, subrayando que Alicante se está posicionando como una ciudad clave para empresas extranjeras que buscan deslocalizar su producción debido a la creciente incertidumbre en mercados globales, como los provocados por la pandemia del covid-19, los conflictos bélicos y los aranceles al comercio internacional. En este contexto, las empresas chinas han comenzado a replantear su estrategia de producción, optando por establecerse fuera de China para minimizar riesgos. "Los empresarios chinos están muy interesados en encontrar socios en Alicante para deslocalizar su producción e implantarse en otros países", aseguró Barcala quien anunció una nueva visita de esta delegación china para marzo de 2026.

Un puente hacia la internacionalización

"Alicante, junto con Zaragoza, fue una de las ciudades seleccionadas en nuestra visita a Weihai porque tenemos muchos puntos en común en sectores productivos como el agroalimentario y la construcción", explicó Barcala. El alcalde destacó que este tipo de encuentros no solo buscan atraer inversión, sino también fomentar asociaciones estratégicas que permitan a las empresas chinas aprovechar la infraestructura de Alicante. "Hasta hace poco su estrategia económica era la de atraer y captar a los productores mundiales y ahora se centran en deslocalizarse y buscan cómo ubicarse en Europa y otros territorios", afirmó Barcala.

Muchas empresas chinas están interesadas en visitar esta ciudad, sobre todo las relacionadas con el sector de la energía renovable, la construcción y nuevas tecnologías Selena Chaolan Yan — Cámara de Comercio España-China

Entre las empresas chinas que han mostrado interés se encuentran Huaxin Food Group, dedicada al procesado de mariscos y productos derivados del mar; Essense Group, especializada en la producción y comercialización de casas modulares y soluciones prefabricadas; y Foshan Anmeijie, que también pertenece al sector de la construcción y se centra en el desarrollo de proyectos turísticos.

La secretaria de la Cámara de Comercio España-China y representante del Ayuntamiento de Weihai, Selena Chaolan Yan, señaló que "muchas empresas chinas están interesadas en visitar y conocer sobre el terreno esta ciudad, sobre todo las relacionadas con el sector de la energía renovable, la construcción y nuevas tecnologías, que buscan colaboración internacional entre China y España, así como la oportunidad de invertir aquí".

El alcalde también destacó los avances en otros sectores como la automoción y la electromovilidad. En este sentido, se firmó un preacuerdo con la empresa alicantina Germán Agulló, especializada en la gestión del reciclado de baterías, que podría abrir la puerta a una futura planta de reciclaje en la ciudad en 2026. "Estos encuentros no solo sirven para conocer las intenciones de los empresarios chinos, sino también para generar oportunidades de empleo y crecimiento para la ciudad", concluyó Barcala.

Turismo y la gestión de recursos

Alicante no solo ha captado el interés de las empresas chinas por sus ventajas logísticas, sino también por su experiencia en sectores clave como el turismo y la gestión del agua. En este sentido, Barcala destacó que los empresarios chinos, especialmente los de Weihai, una ciudad de tres millones de habitantes que recibe anualmente unos 69 millones de turistas locales, mostraron interés por la gestión turística internacional de Alicante. "El hecho de que Weihai y Alicante compartan el mismo paralelo, y por tanto, un clima y condiciones geográficas similares, hace que nuestras ciudades tengan mucho en común, especialmente en términos de turismo. Ellos, al igual que nosotros, son grandes receptores de turistas nacionales, pero necesitan expandir su capacidad para atraer a visitantes internacionales", indicó Barcala.

Además, los empresarios chinos también se han interesado por la experiencia de Alicante en la gestión del agua. "Alicante es reconocida en el extranjero por la gestión que hacemos de un recurso como el agua. De ese interés por conocer surgió el interés por invertir", señaló Barcala.