El Ayuntamiento de Alicante acelera su traslado del Palas y espera que afecte "lo menos posible" a los servicios

El Ayuntamiento de Alicante quiere agilizar lo máximo posible su salida del antiguo hotel Palas, para que el traslado interrumpa "lo menos posible" el trabajo de las concejalías que allí se ubican. Después de que la Cámara de Comercio haya decidido no renovar el alquiler al Consistorio, el gobierno municipal lanza un contrato de urgencia para la mudanza de las dependencias municipales. Un movimiento que, según lo previsto, tendrá lugar en torno a mediados de diciembre y que supondrá desplazar el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (junto con otras concejalías) al Centro 14.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la convocatoria de un concurso de tramitación urgente para la reubicación de los servicios públicos existentes en el edificio situado en el número 3 de la calle Cervantes, propiedad de la Cámara de Comercio de Alicante. El importe de este contrato, de acuerdo con el expediente, será de un máximo de 59.900 euros más impuestos, lo que hace un total de 72.500 euros. En cuanto al plazo de ejecución, el pliego lo fija en tres meses, por lo que el traslado podría extenderse hasta el mes de marzo. Durante este tiempo, según ha señalado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, el objetivo es que los distintos servicios se vean afectados "lo menos posible", aunque podrían producirse suspensiones temporales.

El edil popular también ha detallado que el desplazamiento se llevará a cabo de forma "individualizada", etiquetando las pertenencias de cada uno de los funcionarios y trasladándolas directamente a su nueva mesa. Tras ello, será el turno de la mudanza "informática", que es la que podría presentar mayores problemas para poner de nuevo en marcha servicios de las concejalías de Recursos Humanos, Turismo o Limpieza. Estas áreas, hasta ahora ubicadas en el antiguo Palas, pasarán a establecerse en las instalaciones del Centro 14, cuyas obras se encuentran a la espera de ser recibidas por el Ayuntamiento de Alicante. Por su parte, los funcionarios del área de Seguridad se instalarán en la Casa de la Festa, entre la calle Bailén y la de Cándida Jimeno Gargallo.

Choque con la Cámara

La mudanza definitiva del antiguo hotel Palas supondrá poner punto final al último choque protagonizado por la Cámara de Comercio, que preside Carlos Baño, y el gobierno municipal de Alicante, dirigido por el alcalde, Luis Barcala. Un capítulo más en el conlficto entre la organización empresarial y el Consistorio por la sede que la Cámara construye (sin licencia y con dinero público) en los antiguos cines Panoramis. Un edificio en el que, además, se ha excedido la edificabilidad máxima permitida, de acuerdo con los técnicos municipales.

Cuando estalló la polémica por el posible desahucio, ahora confirmado, la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, aseguró que ambos procedimientos son independientes y descartó que la amenaza de la anulación del contrato fuera una medida de presión: "El alquiler nada tiene que ver con ese trámite del puerto", zanjó la portavoz popular, quien también manifestó su intención de permanecer en el edificio. Pese a ello, la Cámara optó por resolver el contrato y el Ayuntamiento busca ahora empresa para acometer el traslado.