El Ayuntamiento proyecta la futura ampliación de Mercalicante con la habilitación de nuevos terrenos
En total se capacitarán 58.000 metros cuadrados de suelo, que pasarán de ser de uso industrial para poder destinarlos a servicios urbanos de mercado
Una iniciativa para ampliar Mercalicante. El Ayuntamiento liderado por el alcalde Luis Barcala ha iniciado este martes la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para habilitar 57.793 metros cuadrados de suelo. El objetivo, reservar estos terrenos para futuras ampliaciones del complejo de Mercalicante.
Según ha acordado este martes el ejecutivo local en Junta de Gobierno, se ha dado luz verde a la tramitación de la Modificación Puntual número 53 para cambiar la calificación de cuatro parcelas de uso industrial, situadas al noroeste de las instalaciones de Mercalicante, y destinarlas al Sistema General de Servicios Urbanos de Mercado.
De esta manera, se ampliará el recinto y se impulsarán los proyectos de futuro del complejo a través de un proceso de reserva de suelo que es independiente de la ampliación de Mercalicante en 19.433 metros cuadrados, que ya aprobó el Consejo de Administración de la entidad en julio y cuyos terrenos ya se han expropiado, según ha afirmado el Consistorio.
Desde la máxima institución local justifican este cambio de calificación de terrenos con la intención de que Mercalicante “preste un servicio público esencial” y para cubrir “la demanda desatendida de suelo y naves por parte de posibles clientes y la imposibilidad de cubrir dicha demanda” hasta ahora. También recuerdan la “alta ocupación media de Mercalicante en la actualidad, la necesidad de dar un servicio a la población actual y futura de Alicante” y la limitación de las posibilidades de expansión a las parcelas colindantes disponibles, que son objeto de esta modificación.
Tras el visto bueno a la tramitación se iniciará la evaluación ambiental y territorial estratégica y se solicitarán los informes a administraciones afectadas en esta fase, con un plazo de treinta días para la recepción de dichos informes.
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha argumentado que “es preciso atender las necesidades actuales y futuras de un equipamiento tan relevante para la ciudad y su área de influencia como es Mercalicante”, con la finalidad de “adaptar el planteamiento a las oportunidades de los próximos años, en términos de eficiencia y competitividad”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así 'cazan' los nuevos radares de Alicante: multas en función de la ubicación
- 60 años de La Rotonda: aire japonés para el inicio de la playa de San Juan
- El otro 20-N que marcó a Alicante
- ¿Llega el frío para quedarse? Cielos nubosos y lluvias débiles en la provincia de Alicante
- La plaza de Calvo Sotelo se queda a oscuras en Alicante
- Alicante será reconocida este sábado como 'Lugar de Memoria Democrática
- Las familias se niegan a confinar a sus hijos ante una dana en Alicante si los centros no son seguros
- San Francisco (o las setas): la calle de Alicante con mil vidas, doble nombre y escenario de selfis