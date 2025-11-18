Barcala alega que la denegación de fondos europeos afecta al medio ambiente y la cohesión social en Alicante

La falta de fondos europeos afectará negativamente al medio ambiente y el tejido social de Alicante. Son algunos de los principales argumentos esgrimidos por el alcalde, Luis Barcala, en su escrito enviado a la Comisión Europea para reprochar el reparto de subvenciones realizado por el Gobierno de España, del que la capital de la provincia ha quedado fuera tras no alcanzar la puntuación necesaria. Por ello, el regidor popular pide que "una actuación y respuesta inmediata" y no descarta solicitar un informe al Tribunal de Cuentas Europeo o presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo.

"La situación actual afecta negativamente a la cohesión social, la transición ecológica y el desarrollo sostenible de los municipios de esta región, agravando la desigualdad territorial respecto a otras regiones que han recibido una asignación más favorable", señala el escrito firmado por Barcala. El documento, de una extensión de seis páginas (tres en español y tres de traducción al inglés), asegura que "ha existido una discriminación territorial en la asignación provisional de fondos, debido a la aplicación de un criterio territorial subjetivo", lo que supone a juicio de Barcala "una violación del principio de igualdad".

Entre los proyectos que han quedado privados de financiación europea, la ampliación del Centro de Empleo y Formación El Tossalet; la mejora y dinamización del Centro Municipal Integrado Plaza de Argel; o el nuevo pabellón polideportivo Tómbola Arena, anunciado en 2023, antes de la convocatoria. También se ve afectada la renovación integral del parque Lo Morant; la reforma de espacios públicos en los barrios como la plaza de Orán, la del Dolçainer Lluís Avellà y las de la Constitución y El Palamó.

Transparencia y control

Ante esta situación, el alcalde ha reclamado acceso al expediente para "esclarecer el proceso de selección y asegurar que la legislación de la UE se haya transpuesto correctamente a la legislación nacional y se haya aplicado adecuadamente en España". Además, el alcalde ha solicitado que se exija al Ejecutivo de Pedro Sánchez la publicación de los criterios de baremación de los proyectos. Una explicación que "aclararía la situación y permitiría comprender cómo se aplicaron esos criterios antes de proceder a la revisión de la asignación de fondos", según Barcala.

Una postura que no convence a los socialistas alicantinos. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, cree que "Barcala buscaba como titular que ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea por no haber conseguido fondos, presentándose como víctima". Además, afea que el alcalde "aprovecha el vacío de poder generado tras la dimisión forzada de Mazón para reclamar que se revisen los fondos asignados no solo a la ciudad de Alicante, sino a toda la Comunidad Valenciana".

En cuanto al escrito, Barceló ha manifestado que le produce "rubor" que Barcala argumente ante la UE que la situación producida afecta negativamente a la cohesión social, la transición ecológica y el desarrollo sostenible, "cuando el propio alcalde ha evitado activar las restricciones necesarias para la Zona de Bajas Emisiones, a pesar de haber recibido en la última convocatoria de fondos europeos 15 millones para activarla". Al respecto, la portavoz ha señalado que el grupo socialista ya se ha puesto en contacto con la eurodiputada alicantina Leire Pajín "para recabar toda la información al respecto de la denuncia del PP".

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha apuntado que las alegaciones del PP "no son un documento técnico, sino una coartada para tapar su fracaso" en la gestión de los fondos europeos. "Lanzan acusaciones grandilocuentes, pero no aportan una sola evidencia de que su proyecto estuviera bien diseñado o alineado con los criterios comunitarios", ha manifestado.

El edil progresista cree que "en lugar de asumir errores, el PP culpa a Madrid, a Bruselas y a cualquiera antes que reconocer lo evidente: otras ciudades presentaron proyectos más sólidos, participados y coherentes con la Agenda Urbana". Para Copé, en Alicante "ha faltado planificación, diagnóstico y modelo de ciudad".