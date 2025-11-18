Barcala cambiará los requisitos del Bono Joven del Alquiler en Alicante tras rechazar el 92% de las solicitudes

El Bono Joven para el alquiler del Ayuntamiento de Alicante solo beneficiará a 11 jóvenes en su primera edición. Más del 90 % de las solicitudes han sido rechazadas, en su mayoría por motivos técnicos, por lo que el gobierno local ya ha anunciado que revisará los criterios para el próximo 2026. El objetivo de los populares es "flexibilizar" la medida, aunque dan por zanjada la convocatoria de este año.

En pocas semanas, el ejecutivo municipal de Luis Barcala ha pasado de anunciar que ampliaría el presupuesto del bono para poder atender todas las solicitudes, a verse obligado a revisar las bases de la iniciativa, que ha dejado fuera este año a 125 de las 136 peticiones registradas. El pasado mes de septiembre, el ejecutivo municipal ya descartó 39 solicitudes con defectos de forma, dejando 83 expedientes "con vida", que optaban a hacerse con hasta 3.000 euros anuales. En caso de que la totalidad de dichas peticiones hubiera sido concedida, habría supuesto tener que duplicar el presupuesto disponible inicialmente, de 120.000 euros. Sin embargo, solo 11 inquilinos han cumplido finalmente con todos los criterios para verse beneficiados del bono, generando un gasto de solo 13.500 euros.

Este martes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la resolución de las ayudas, que desde el equipo de gobierno dan por concluida definitivamente este 2025, descartando reabrir el plazo de presentación de solicitudes o de subsanación de errores. La portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, ha avanzado que los populares ya están trabajando en la revisión de las bases con el objetivo de "flexibilizar sus requisitos" y "facilitar su tramitación" el próximo 2026. No obstante, la concejala ha recordado también que era posible tramitar los expedientes a través del Patronato de la Vivienda, recibiendo asesoramiento técnico para ello.

Cambio de importe

Desde que fuera anunciado en octubre de 2024, durante la celebración del pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad, el Bono Joven del Alquiler ya sufrió una primera modificación para ver ampliada su cuantía. En un primer momento, el propio alcalde avanzó que la ayuda consistiría en un pago único de 350 por vivienda para hacer frente a gastos como la fianza. Finalmente, como se constató en la aprobación de las bases, este importe se extendió hasta los actuales 250 euros mensuales. "Somos conscientes de las dificultades añadidas que sufren los jóvenes a la hora de poder alquilar una vivienda para emanciparse", señaló entonces Barcala.

De las 11 solicitudes aprobadas, seis se conceden por el 100 % del importe solicitado, recibiendo entre 500 y 2.000 euros, en función del número de meses del arrendamiento en cuestión. El resto, otras cinco, percibirán el 50 % del máximo, entre 250 y 1.000 euros.

Fondos en un cajón

Para la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, “la política del PP ha sido un rotundo fracaso". La concejala socialista ha recordado que "se anunció a bombo y platillo un total 120.000 euros consignados, de los que solo se han dado 11 ayudas por valor de 13.500 euros".

Al respecto Barceló ha insistido en que "la ciudad tiene un problema gravísimo con la vivienda", solicitando al ejecutivo de Luis Barcala "que escuche" a su formación para que tenga en cuenta "iniciativas para promover la vivienda social y vivienda pública que resuelva el grave problema que tenemos"

En la misma línea, el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, "el problema es político, no técnico". El edil progresista considera que "una ciudad con una emergencia real en vivienda no se puede permitir que más de cien mil euros destinados a jóvenes se queden en un cajón y que 125 personas reciban un ‘no’ por trámites que podrían resolverse con acompañamiento o con un simple cruce de datos".

Copé cree que "esto demuestra que el PP saca convocatorias para la foto", pero "no para solucionar problemas". Por ello, exige "revisar la convocatoria de arriba abajo y poner al servicio de la juventud una Administración que facilite, no que expulse". En este sentido, el portavoz de EU-Podemos ha recordado que "no se trata de números, sino de vidas reales y de jóvenes que trabajan, estudian, cuidan y hacen malabares para pagar un alquiler". Frente a ello, el concejal sostiene que estos alicantinos "se encuentran con un Ayuntamiento que les abandona".