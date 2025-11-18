Centro de salud del Cabo en Alicante: un año y medio para quitarse una verruga

"Hace más de año y medio que el médico me pidió una cirugía por una especie de pequeña verruga y aún estoy esperando a que me llamen. Ya me dijeron entonces que llevaba retraso". Es la experiencia de una paciente del centro de salud Cabo Huertas en Alicante, uno de los que más personas atiende en la provincia, sobre todo en verano, cuando la población flotante en la zona de playas se multiplica hasta por diez.

Estas instalaciones atienden a un amplio cupo de vecinos de toda la Playa de San Juan, incluido el PAU5, Cabo de la Huerta, Albufereta y Vistahermosa con el apoyo de tres centros auxiliares aunque estos derivan al ambulatorio titular todas las pruebas específicas, como espirometrías y retinografías, así como las técnicas de Enfermería.

Pero no es algo exclusivo del verano: todos los médicos superan el cupo de 1.500 pacientes y cuentan con un 50 % más de personas que atender que hace unos años a causa de la explosión demográfica en la zona, que no deja de crecer y seguirá haciéndolo con la próxima construcción de viviendas en la Albufereta. Por ello, sostienen que los centros de salud programados para futura construcción, Garbinet y sobre todo La Condomina, se han quedado pequeños antes de poner la primera piedra.

Este diario ha consultado a la Conselleria de Sanidad sobre las deficiencias descritas, de momento sin respuesta.

Pacientes a las puertas del centro de salud Cabo Huertas / Héctor Fuentes

Extirpación

El retraso de un año y medio para la extirpación de una verruga no es un caso aislado: personal sanitario que trabaja en el centro corrobora que hay una lista de espera media para cirugía menor de un año. Solo hay un médico que realice estas intervenciones un día a la semana y sacrificando parte de su consulta.

El aumento de la población ha obligado a Sanidad a ampliar la plantilla de médicos pero las instalaciones no se hicieron con previsión de crecimiento: son las mismas de hace 30 años y la actividad no cabe por las mañanas en las consultas existentes.

Como consecuencia de esa falta de espacio, las plantillas se desdoblan y la mayoría de médicos superan las seis tardes al mes que les corresponden, a veces incluso nueve, sin cobrar turnicidad ni complemento alguno, explican afectados, que añaden que no se cubren ausencias, que las mañanas están saturadas de urgencias, no hay sustitutos "ni triaje de Enfermería", abunda el personal del centro.

Aspecto del interior del centro de salud / Héctor Fuentes

En cuanto a la demora para cita médica, está en unos diez días con alguna suelta antes, "no está mal pero porque vamos al 110 %. Y no cubren nada, ni libranzas de guardias, vacaciones, libre disposición o formación".

El personal considera deficitario el mantenimiento de las instalaciones, sobre todo en el consultorio de la calle Bruselas, "un bajo de lleno de humedades y sin sala de esperas adecuada, con un aspecto tercermundista".

Ecógrafo y crioterapia El centro de salud Cabo Huertas sí que está bien dotado de aparataje, con espirometría, retinografía, crioterapia, ecografía o dermatoscopio..., según señala el personal consultado. En cuanto al ecógrafo, explican desde el centro de salud que no ha habido una buena formación de momento para su uso.

Urgencias 24 horas

La demanda de los médicos, para atender correctamente a los pacientes, es la apertura de las Urgencias de Atención Primaria las 24 horas. "Si citamos a un paciente para hacer una infiltración, una ecografía o una técnica especial y entran tres sin cita en la misma franja horaria o un aviso, no se puede atender adecuadamente", añade un médico.

Rogelio Zaragoza, paciente del Cabo Huertas, afirma que el centro se queda "pequeño no, más que pequeño. Tendrían que haber hecho otro ya. El otro día estuvimos en Urgencias tres horas porque la médico no estaba y tuvimos que ver a otra doctora. Para mí no es culpa de los sanitarios, sino de que falta personal". Sobre la atención, apunta que algunos médicos pasan demasiado tiempo en el ordenador "y hay que ver los pulmones cómo van". No le auscultan como se debería, añade su mujer.

"Algunos médicos pasan demasiado tiempo en el ordenador y hay que ver los pulmones cómo van. No auscultan" Rogelio Zaragoza — Paciente

Para la tensión se ha gastado 55 euros en un aparato y ahora se la toma en casa a diario para evitarse la espera del centro de salud ya que hay que coger cita para Enfermería y siempre hay mucha espera en esta prueba.

Los centros de salud de la provincia recuperan la cirugía menor tras dos años parada por la pandemia / Pilar Cortés

Embarazo de riesgo

Otro vecino que prefiere no dar su nombre señala que por la falta de medios en el centro de salud han tramitado un seguro mensual por 70 euros en la privada para que atiendan mejor a su mujer embarazada "pero tampoco hay facilidad de citas disponibles tempranas. Aquí estoy intentando coger cita, que ya me sé la respuesta, que no hay nada en breve, pero es lo que hay, no queda otra".

Su mujer tiene un embarazo de riesgo y quieren saber a qué se exponen. Sin embargo, encuentran que no les dan facilidades. "Estamos peleando a ver si nos pueden ayudar y todo se desenvuelve pronto pues en la clínica privada nos han dicho que tiene que ser sin demora". Sin embargo, en la privada les han dado cita para enero pese a ser un caso urgente.

"Tenemos Urgencias por la noche y estoy contenta con los médicos aunque en verano hay mucha más gente" Mari Carmen Martín — Paciente

Más pacientes consultados a las puertas del centro: satisfechos en su mayoría con su atención médica pero no con las esperas, sobre todo en verano. Mari Carmen Martín está bastante contenta. "Tenía hora a las diez menos diez y a las once y cinco estaba fuera. Tenemos Urgencias por la noche y estoy contenta con los médicos aunque en verano hay más gente". A su hija, desplazada de Madrid, la desviaron a uno de los consultorios.