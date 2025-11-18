El Consell da luz verde al convenio que permitirá construir 221 viviendas de protección pública en Alicante

Un nuevo paso para construir vivienda social en Alicante. El Consell ha autorizado en el pleno celebrado este martes en el Palau de la Generalitat la firma del convenio a través del cual la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) licitará cinco parcelas al Ayuntamiento de Alicante para construir 221 viviendas protegidas.

Este anuncio ya se hizo la semana pasada a través del Ayuntamiento, cuando en Junta de Gobierno el ejecutivo local, liderado por el alcalde Luis Barcala, aprobó la cesión a la EVHA de cinco parcelas en suelo público con la finalidad de construir nuevos hogares.

La Generalitat autoriza ahora esta cesión en una operación enmarcada dentro del Plan Vive, concebido para la creación de vivienda protegida a través de la colaboración público-privada. El Ayuntamiento, a cambio de la cesión de terrenos, recibirá 26 de las 221 viviendas protegidas, así como un local de uso socio comunitario en la calle Enfermera Angelina Ceballos, ubicada en el PAU 1. En este solar, con un precio de licitación de 1.298.660 euros, se contempla la construcción de 56 viviendas protegidas, además del local citado, que constituirán en lote.

Por otra parte, los otros cuatro solares integran otro lote que asciende a 4.355,709 euros. Los terrenos se hallan en la avenida Jaime I, que separa Tómbola de Los Ángeles; en la calle Médico Ricardo Ferre, del PAU 1; en la calle Banda de los Claveles, ubicada en Gran Vía Sur; y en la avenida de Dénia. En estos solares se construirán 165 viviendas, 26 de ellas destinadas al patrimonio municipal en concepto de permuta.

Sin embargo, desde el Consell no han matizado esta última cifra (que sí que se concretó en Junta de Gobierno local) y han trasladado que “se prevé que, entre 20 y 30 viviendas, según las ofertas que resulten adjudicatarias, se destinen al patrimonio municipal de vivienda como resultado del precio de permuta”.

En el ejecutivo autonómico, actualmente en funciones tras la dimisión del presidente Carlos Mazón, justifican que el objetivo de esta actuación es “incrementar la oferta de vivienda protegida a través de la colaboración público-privada, movilizando suelo público para que promotores privados construyan viviendas de protección pública a precio asequible”.