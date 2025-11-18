El deterioro de la escuela de arte de Alicante salta a las Cortes y la Inspección de Trabajo

El deterioro que sufre la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda), que tuvo que cerrar cuatro semanas por una plaga de pulgas, va a saltar hasta las Cortes y la Inspección de Trabajo. Tras las quejas de los alumnos y del profesorado que advierte de la peligrosidad a la que se exponen impartiendo clases en estas instalaciones, donde el Stepv ha alertado de deficiencias graves y de daño estructural, Compromís ha elevado la presión para que la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento pongan soluciones.

La formación valencianista ha registrado en el Parlamento autonómico, a través del diputado Gerard Fullana, una pregunta y solicitud de información respecto a la situación del centro educativo, mientras que el grupo municipal ha propuesto trasladar a la comunidad educativa a Harineras por el riesgo de ruina técnica en el actual edificio.

Según la coalición, los edificios, en especial el 2, presentan visibles deficiencias estructurales que podrían derivar en ruina técnica: goteras, techos falsos caídos, humedades, o aulas adaptadas en baños antiguos, lo que genera malos olores. Los problemas también vienen en el entorno del centro, lleno de basura y escombros. Este inmueble, tal y como han dado a conocer, se encuentra ubicado en una antigua escuela infantil construida en los años setenta. "Un edificio sin accesibilidad, sin aislamiento térmico, que presenta grietas y fisuras en paredes y techos, a lo que hay que unir una reciente plaga de pulgas que ha obligado a un forjado sanitario de urgencia", ha advertido.

Frente a ello, Comisiones Obreras también ha salido en apoyo de los profesores y ha anunciado que solicitará ante la Inspección de Trabajo un informe de la situación de peligrosidad para las trabajadoras y trabajadores del centro.

La coalición advierte de que la plaga de pulgas ha obligado a un forjado sanitario de urgencia

Rafa Mas, de Compromís, junto a estudiantes de la Easda y representantes de CC OO, en la Inspección de Trabajo / INFORMACIÓN

Desidia y ventilación

"Cualquier ayuntamiento responsable, si tuviera la joya educativa como es la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, que desarrolla una gran formación y cuenta con una empleabilidad de más del 80%, pelearía por unas instalaciones dignas", adviertió Rafa Mas, portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante.

La coalición ha acusado al equipo de gobierno de Barcala de "desidia" por no reclamar a la conselleria que esta comunidad educativa esté en condiciones aptas, al igual que ya lo hizo el PSOE hace unos días. "Lo advertimos, si pasase algo en esta escuela, la responsabilidad sería del Ayuntamiento y de conselleria que no están actuando ante una denuncia de la comunidad educativa, sobre todo del alumnado que dicen que no pueden más", añadió Rafa Mas.

Por su parte, Carmen Soria, secretaria de enseñanza de CCOO, advirtió del peligro de "tener unos hornos de cerámica en unas instalaciones que no son las apropiadas" y de que se realizan soldaduras o cortes con radiales "donde ni tan siquiera hay ventilación". También alertó de que no se mide la calidad del aire. "No solo es la quiebra técnica del edificio, es que se están realizando actividades que no sabemos si realmente cumplen la normativa", aseguró la representante sindical.