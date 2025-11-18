Grupo Cívica lanza Nitidum para impulsar la gestión sostenible de residuos

Grupo Cívica ha anunciado oficialmente la creación de Cívica Nitidum, su nuevo proyecto empresarial especializado en servicios de limpieza y gestión de residuos y en el desarrollo de soluciones avanzadas de economía circular. La puesta en marcha de esta nueva marca supone un paso decisivo dentro de la estrategia de modernización y reorganización del holding, que refuerza así una de sus áreas de mayor crecimiento en los últimos años: la gestión medioambiental orientada a la reducción, reutilización y valorización de residuos.

La iniciativa responde al propósito del grupo de consolidar un modelo integral de servicios ambientales, capaz de ofrecer soluciones eficientes y sostenibles a administraciones públicas y ciudadanía, y preparado para afrontar los retos normativos y de transición ecológica que ya afronta la Comunidad Valenciana.

Grupo Cívica se ha posicionado en las últimas décadas como uno de los operadores de referencia en servicios de gestión de residuos en el ámbito autonómico, especialmente en la provincia de Alicante. Actualmente presta servicio a cerca de un millón de habitantes, combinando contratos de recogida, tratamiento y valorización con la gestión de vertederos y redes de ecoparques.

La creación de Cívica Nitidum se enmarca en un proceso más amplio de reordenación corporativa mediante el cual el grupo alinea su estructura con sus principales líneas de negocio. Dentro de esta reorganización, la marca Cívica Medio Ambiente —de la que Nitidum pasa a ser el principal exponente— representa ya aproximadamente una cuarta parte de la facturación global del holding, que suma más de 50 empresas y supera los 2.000 empleos. Junto a ella conviven otras unidades estratégicas como Cívica Homes, dedicada a la promoción inmobiliaria; Cívica Tizor, especializada en construcción, obra pública y fabricación de asfaltos; y Cívica Parkings, orientada a la gestión de aparcamientos.

«Nitidum nace para expresar de forma clara la preocupación del grupo por el medio ambiente y la economía circular», destaca Laura Ortiz, directora de Desarrollo de Negocio de Grupo Cívica. «Contamos con una experiencia muy sólida en todo el ciclo de la gestión de residuos: limpieza, tratamiento, valorización, operación de vertederos y gestión de ecoparques. El lanzamiento de esta nueva marca refuerza nuestra voluntad de seguir creciendo en sostenibilidad, innovación y aportación de valor a las administraciones y a la ciudadanía», ha resaltado Ortiz.

La creación de Nitidum coincide con la puesta en marcha y desarrollo de nuevas infraestructuras clave para el futuro de la gestión de residuos en la Vega Baja, impulsadas en el marco del proyecto de gestión del Consorcio Vega Baja Sostenible, que Cívica desarrolla junto a PreZero. Estas instalaciones forman parte del Plan Zonal 11 A6 de la Comunidad Valenciana y dan servicio a 27 municipios del sur de Alicante, lo que supone una cobertura superior a las 400.000 personas.

La primera infraestructura en marcha es la Planta de Transferencia de Dolores, que reduce el impacto ambiental y económico del transporte de residuos en la Vega Baja. Con una nave de 600 m² equipada con placas solares, mejora la eficiencia operativa, disminuye emisiones y optimiza rutas y costes logísticos.

De forma paralela avanzan dos ecoparques fijos en Almoradí y Dolores, que ampliarán la recogida selectiva con capacidad para gestionar hasta 40 tipos de residuos. El de Almoradí, con 3.500 m² y 550.000 euros de inversión, dará servicio a Almoradí, Rafal, Daya Nueva y Daya Vieja. El de Dolores, con 2.500 m² y 520.000 euros de inversión, atenderá a Dolores y Catral.

A estas instalaciones se sumará el futuro complejo de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de la Vega Baja, infraestructura estratégica para cumplir los principios de proximidad y autosuficiencia y avanzar hacia los objetivos de reducción, reutilización y reciclaje. Cívica y PreZero trabajan ya en su desarrollo como pieza clave para consolidar un modelo comarcal de economía circular.

El compromiso ambiental de Grupo Cívica se extiende también al entorno urbano de Alicante, donde la compañía firmó hace unos meses un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento y la Generalitat para poner en marcha el proyecto de acondicionamiento y regeneración de la Serra Grossa, llamado a convertirse en el gran pulmón verde de la ciudad. El acuerdo permitirá ejecutar actuaciones inmediatas de mejora de accesos, señalización, limpieza y conservación del entorno. Grupo Cívica aportará 100.000 euros para estas intervenciones, que incluyen el acondicionamiento de caminos, la retirada de escombros y la adecuación de los accesos desde la ciudad.

El proyecto, diseñado por el paisajista e ingeniero agrónomo José Luis Romeu, plantea la restauración ecológica del paraje con criterios de mínima intervención: caminos accesibles, materiales resistentes a la erosión y soluciones no invasivas.

Sobre Nitidum y Grupo Cívica

Cívica Nitidum es una empresa perteneciente al Grupo Cívica, especializada en servicios de limpieza y gestión de residuos. Nace con el objetivo de ofrecer soluciones eficientes, sostenibles e innovadoras en el ámbito medioambiental, abarcando desde la limpieza viaria e industrial hasta la gestión integral de ecoparques, plantas de transferencia y valorización. Su creación refuerza la apuesta del grupo por la sostenibilidad y la economía circular, consolidando su posición como operador de referencia en la Comunidad Valenciana.

Grupo Cívica es una empresa familiar en pleno proceso de modernización y reordenación de su estructura empresarial, orientada a potenciar sus principales áreas de negocio. El grupo está integrado por más de 50 empresas y genera más de 2.000 empleos, con una sólida trayectoria en sectores como la gestión medioambiental, la construcción y los servicios urbanos.