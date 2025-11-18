Participa en la Carrera contra el Cáncer de Páncreas en Alicante: estás a tiempo de apuntarte online

Este próximo domingo, 23 de noviembre, se celebra en Alicante la XI edición de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, cuyo objetivo es recaudar fondos destinados a investigación sobre esta enfermedad, que tiene un importante grado de letalidad.

Si estás interesado en participar, te puedes apuntar online hasta este jueves a las 12 horas a través del enlace web carreracancerpancreas.es. Una forma cómoda de inscribirse para colaborar en una carrera solidaria que además permite pasar una jornada de domingo diferente, con la familia y los amigos, haciendo deporte.

Pero si se cierra el plazo, quieres participar y no te has inscrito, no pasa nada puesto que las inscripciones presenciales se mantienen en Quirónsalud Alicante de 10 a 13 horas y hasta una hora antes de la carrera, que arrancará a las 10 horas del domingo desde el estadio municipal Joaquín Villar, en las proximidades del Rico Pérez.

Búscate en las fotos de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas en Alicante / Alex Domínguez

Más de una década

Hasta el momento se han inscrito casi 1.500 personas aunque se espera el empujón final y un aluvión de inscripciones a una carrera que ya ha dado el salto nacional e internacional. El doctor Enrique de Madaria, especialista de Aparato Digestivo en el Hospital de Alicante y subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), fue el promotor, hace ya más de una década, de esta iniciativa benéfica con la que se recaudan fondos para investigación, pues se necesita mucha. En las diez ediciones anteriores se han alcanzado 1,2 millones que se han destinado a becas científicas sobre un tumor que va en aumento y solo el 20 % de los pacientes son operables.

De cada 100 varones que lo padecen, solo siete sobreviven a los cinco años; por diez en el caso de las mujeres. Es el cuarto tipo de cáncer con más mortalidad y en él no se puede establecer un diagnóstico precoz porque apenas da síntomas y tiende a la metástasis, superando las 8.000 muertes anuales en España por esta causa.

Esperanza

Se espera que más de 2.000 atletas -incluyendo también a practicantes de la marcha nórdica y andarines- digan no al cáncer de páncreas con el lema "Nuestro reto: la esperanza".

La prueba, con carácter popular, se disputará sobre una distancia de 5 kilómetros en un circuito urbano con salida y meta en el estadio de atletismo Joaquín Villar. Está organizada por el Grupo Brotons y la promueven la Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan), la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc) y la Asociación Española de Gastroenterología (Aeg). La fachada del Ayuntamiento de Alicante estará iluminada de color violeta en la noche de este jueves 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Páncreas.

Cuotas solidarias

La carrera comenzará el domingo 23 a las 10 horas. Cinco minutos después lo harán los participantes en la marcha nórdica; a las 10.10 horas, los andarines, y a las 12 horas, los infantiles, y también pueden ir las mascotas con sus dueños.

Las cuotas solidarias están fijadas en 13 euros, salvo las de infantiles (hasta 14 años) que se han fijado en 5 euros. Habrá distintos premios por categorías.

La recogida de dorsales y camisetas está prevista para el sábado 22 de noviembre, desde las 10 a las 13 horas, en la clínica Quirón Salud, en Vistahermosa (calle Cruz de Piedra, 4). También, el día de la carrera desde las 8.30 horas en el propio estadio de atletismo. Los infantiles, hasta las 10 de la mañana.

También se ha habilitado una fila 0 para diferentes donaciones de entidades y particulares, en esta misma web.