"La Marinera" visita a la Virgen del Remedio en el primer aniversario de su Coronación Canónica

La Virgen de la Soledad, conocida como "La Marinera", realizará una histórica visita a la Virgen del Remedio, patrona de Alicante, el próximo 22 de noviembre de 2024, con motivo del primer aniversario de su Coronación Canónica, que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2023 en el santuario-monasterio de Santa Faz.

El traslado de la imagen de la Virgen de la Soledad se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre a las 19 horas, desde el convento de las Monjas de la Sangre hasta la Concatedral de San Nicolás. A la llegada de la comitiva a la plaza del Abad Penalva, "La Marinera" será acompañada por una banda de música, y al regreso al convento, será saludada con el lanzamiento de 2.000 aleluyas. Éstas reproducen el momento de la Coronación, por parte del obispo José Ignacio Munilla; una imagen con ‘La Marinera’ coronada, y otra en la que se aprecian la Virgen de la Soledad y la Santa Faz, en aquella histórica tarde para la cofradía que preside Julio Forner

La ceremonia religiosa en la Concatedral de San Nicolás será presidida por el deán Ramón Egío y contará con la presencia del consiliario de la cofradía, Tomás Bordera. Al día siguiente, el 23 de noviembre, en el monasterio de Santa Faz, será el capellán Miguel Ángel Cremades quien oficiará una misa en conmemoración del primer aniversario de la Coronación de "La Marinera".

Avances en el "Jesús Consolado"

Por otro lado, un grupo de representantes del Instituto Secular Ignis Ardens, encabezada por Alicia Rodríguez, del colegio Ángel de la Guarda, con Gloria Pertegal al frente, y de la cofradía del Cristo del Divino Amor, con Julio Forner a la cabeza, visitaron este fin de semana el taller del imaginero José María Leal Bernáldez en Sevilla, para ver el avance de la talla del grupo escultórico "Jesús Consolado". Este será el primer paso en procesionar en la tarde del Miércoles Santo, 1 de abril de 2026, en la procesión del Cristo del Divino Amor y la Virgen de la Soledad ‘La Marinera’ Coronada, que recorrerá las calles de Alicante.

Esta talla ha sido posible gracias al apoyo altruista de la familia Portel Roadeeal. Ana, portavoz de la familia, se mostró emocionada al comentar este sueño que comenzó en 2023. "Lo que comenzó siendo un sueño en 2023 cuando pudimos ver una primera maqueta en barro, va tomando una forma que asombrará en su desfile procesional y que hará extensible el mensaje de ese momento inherente a la Pasión de Jesús”.

El grupo escultórico "Jesús Consolado" estará completamente policromado para finales de diciembre de este año, según los plazos establecidos por el artista. Para formalizar el acuerdo sobre la autoría de la obra, se firmó un pergamino en el que participaron Alicia Rodríguez, Ana Roadedeal, Julio Forner y José María Leal Bernáldez. La bendición de la talla tuvo lugar tras una Eucaristía celebrada el pasado sábado en la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, conocida popularmente como ‘El Cachorro’, y estuvo a cargo del rector del templo, Pedro Manuel Ojeda Ríos.