La Aemet avisa: llegan las lluvias y la sensación térmica se desploma hasta los 4 grados en Alicante

La provincia de Alicante encara este martes un nuevo descenso térmico y un cambio de tiempo que volverá a dejar lluvias en el litoral norte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El día estará marcado por las nubes en el área de la Marina Alta, donde no se descartan chubascos durante la mañana, mientras que en el resto del territorio dominará el cielo poco nuboso o despejado.

Las temperaturas bajan de forma generalizada, con máximas más contenidas que en jornadas anteriores y un ambiente más frío durante las primeras horas del día. El viento soplará flojo a moderado, con componente este en el litoral y oeste en las zonas interiores.

El episodio invernal que se anticipa desde hace días continúa consolidándose, y la masa de aire frío de origen ártico que llegará a mitad de semana dejará un ambiente plenamente invernal entre el miércoles y el sábado.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá un día de intervalos nubosos, especialmente a partir del mediodía, aunque sin lluvias previstas. Las temperaturas oscilan entre 9 y 20 grados, con sensación térmica ligeramente más baja por la mañana. El viento soplará del este entre flojo y moderado.

El tiempo en Elche

Elche vivirá una jornada de cielos poco nubosos, con más nubes al final del día pero sin precipitaciones. Los termómetros marcarán entre 9 y 21 grados, con sensación térmica algo más baja al inicio del día. El viento será de componente este, flojo por la mañana y algo más intenso por la tarde.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá intervalos nubosos durante todo el día y posibilidad de lluvia débil en algunas franjas, sobre todo por la mañana y primeras horas de la tarde. Las temperaturas se situarán entre 13 y 19 grados, con sensación térmica similar. El viento soplará del norte y nordeste con tramos moderados.

El tiempo en Elda

Elda tendrá un martes estable, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre 6 y 19 grados, aunque la sensación térmica a primera hora podría bajar hasta los 4 debido a la humedad y el viento. Soplará viento flojo variable, con rachas puntuales del norte.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja presentará intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles durante la mañana. Por la tarde el ambiente será algo más estable. Las temperaturas irán de 12 a 19 grados, con viento predominante del noreste, moderado en algunos momentos.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá intervalos nubosos durante la mañana y un ambiente más despejado desde el mediodía. No se esperan lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 20 grados y el viento soplará del este la mayor parte del día, con episodios puntuales de norte y noroeste.

El tiempo en Alcoy

Alcoy mantendrá cielos poco nubosos por la mañana y más intervalos de nubes por la tarde, aunque sin precipitaciones. El termómetro marcará entre 7 y 16 grados, con una sensación térmica similar. Viento flojo, variable, con predominio de la componente norte.

El tiempo en Dénia

Dénia será el punto más inestable de la provincia. Habrá intervalos nubosos y probabilidad alta de chubascos, sobre todo por la mañana. Las temperaturas bajan hasta situarse entre 11 y 18 grados, con sensación térmica igual o ligeramente superior en las horas centrales. El viento soplará del norte, flojo a moderado.