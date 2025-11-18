Los toldos de la avenida de la Constitución de Alicante serán temporales

Los toldos de la avenida de la Constitución, finalmente, serán una solución temporal que solo se colocará en verano. El pacto alcanzado la pasada semana entre el equipo de gobierno del PP y el grupo municipal Vox para la colocación de toldos en el paseo peatonal en 2026 fue una de las decisiones más esperadas por los comerciantes y vecinos de la zona, tras las quejas reiteradas desde la retirada de las melias en 2023. Sin embargo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, confirmó este lunes que estos toldos se instalarán exclusivamente durante los meses más calurosos del año.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, aclaró, en declaraciones a los medios durante la visita de empresarios chinos a Alicante, que los toldos que se ubicarán en la avenida de la Constitución serán una instalación temporal, pensada para dar sombra solo durante los meses de verano. "Estamos trabajando ahora para esa instalación que será temporal, durante los meses en los que más necesario es ese pasillo, próximamente daremos la fecha de instalación", señaló Barcala. Además, el alcalde subrayó que en estos momentos se está trabajando en el método que permitirá ubicar estos sombrajes en la vía. "Ahora lo que más nos importa es que sea un método efectivo para poder colocar los toldos y que cumplan con el cometido que tienen en el eje comercial de Constitución", afirmó Barcala.

Sombras a medias tras la retirada de las melias

El sí a la colocación de los toldos, aunque finalmente de forma temporal, se produce tres años después de la polémica retirada de las melias en 2023, un hecho que dejó la avenida de la Constitución sin sombra natural y generó un intenso debate entre comerciantes, y vecinos. La peatonalización de la zona, si bien buscaba mejorar la calidad del espacio público, también dejó al descubierto la falta de sombra en un paseo muy transitado, lo que afectó tanto a la comodidad de los peatones como al desarrollo del comercio local.

El equipo de gobierno del PP había sido reacio en un principio a la instalación de toldos, tras la retirada de los árboles, ya que consideraban que el diseño del espacio no debía verse alterado. No obstante, la presión de los comerciantes del centro y la influencia del grupo municipal Vox, que ha impulsado esta medida, ha logrado que finalmente se apruebe la instalación de toldos. Este acuerdo entre ambas formaciones, se concretó este viernes y fue incluido dentro de la quinta modificación de crédito de los presupuestos municipales, que destina más de 200.000 euros para sombrajes en el distrito 1 de la ciudad.

La modificación de crédito fue aprobada en la Comisión de Hacienda del viernes pasado con los votos a favor del PP y Vox, mientras que PSOE y EU-Podemos votaron en contra y Compromís se abstuvo. La modificación de los presupuestos, que contempla una inversión total superior a 5 millones de euros, será ratificada en un pleno extraordinario que se celebrará este miércoles 19 de noviembre.

Más toldos en zonas de juegos infantiles

Asimismo, este martes la Junta de Gobierno Local de Alicante aprobó la convocatoria para contratar el suministro e instalación de zonas de sombra en tres parques infantiles de la ciudad. Esta medida busca mejorar la calidad de los juegos en pleno verano y cuenta con unpresupuesto de 217.940 euros.

El contrato aprobado incluye la instalación de toldos en tres áreas infantiles específicas, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos se adjudicarán a través de un procedimiento abierto, garantizando la participación de empresas que cumplan con los requisitos técnicos y financieros establecidos por el Ayuntamiento y se espera que las nuevas estructuras de sombra estén listas antes del verano de 2026, permitiendo que los niños puedan disfrutar de los parques sin riesgo de sufrir golpes de calor o quemaduras solares.