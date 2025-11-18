Así se viste la Navidad en Alicante: 2,6 millones de luces led y un árbol de 18 metros

Alicante dará el pistoletazo de salida a la Navidad este viernes, 21 de noviembre, con el encendido de 2,6 millones de luces LED que iluminarán la ciudad durante las fiestas. El acto de encendido se celebrará a las 19:00 horas en la avenida de la Constitución, donde se alza el tradicional árbol de Navidad, que este año también se renueva. El gran árbol de 18 metros de altura, ubicado en la misma avenida, se iluminará con un diseño diferente al de años anteriores, ya que las luces permanecerán fijas y serán de un único tono.

Precisamente, la avenida de la Constitución se convertirá en uno de los principales focos navideños de la ciudad, con la instalación de dos grandes adornos adicionales que acompañarán al árbol. En total, el encendido abarcará 130 emplazamientos en diversos puntos de Alicante, con 557 arcos luminosos, 546 motivos decorativos sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas, 29 carteles de "Felices Fiestas" y seis figuras de gran tamaño. Estas figuras, que representan regalos y bolas de Navidad, estarán distribuidas en la avenida de la Constitución, en la que se ubicarán dos junto al árbol, en la Explanada, en la que se colocaran tres decoraciones, y en la plaza de la Montañeta un adorno.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha destacado que "este año vamos a disfrutar de unas luces espectaculares que, además de embellecer nuestras calles, contribuirán a dinamizar el sector comercial y hostelero". García ha añadido que, con todas las actividades previstas, "queremos que Alicante viva una Navidad a lo grande, donde la decoración y las luces juegan un papel fundamental".

La iluminación de este año ha sido renovada y se caracterizará por la predominancia de un color uniforme en el centro de la ciudad. En total, se distribuirán 214.600 watios de potencia lumínica a lo largo del centro, la playa y los barrios, lo que convierte a Alicante en "la ciudad con más motivos decorativos para adornar sus barrios", según la concejala García.

Alumbrado

El alumbrado navideño de este año se estrena bajo un nuevo contrato de iluminación festiva, considerado el más ambicioso de la historia de la ciudad. El acuerdo, que estará vigente hasta 2028 y tiene un valor de 2,1 millones de euros, contempla un despliegue sin precedentes, pasando de 77 a más de 130 puntos decorados y un presupuesto anual de 633.000 euros, que puede ascender a 700.000 euros si se incluyen las luces de Carnaval y Hogueras. Además, cada Navidad se instalarán cuatro grandes elementos luminosos, como bolas o cajas de regalo, de forma gratuita.

Las nuevas decoraciones reforzarán zonas emblemáticas de Alicante. El eje Marvá-Soto-Gadea contará con ocho adornos adicionales, las avenidas Jijona y Novelda sumarán 22 nuevos puntos luminosos, la calle Castaños incorporará tres decoraciones, la plaza del Ayuntamiento estrenará once, y el Teatro Principal recibirá dos.

El Mercado Central será otro de los puntos estrella, con 600 bombillas en la plaza del 25 de mayo (560 más que el año anterior) y 900 en su interior. La iluminación también se ampliará en el Mercado de Carolinas, con 160 bombillas adicionales, mientras que Benalúa y Babel mantendrán la decoración de años anteriores.