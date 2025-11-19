Alicante da un lavado de cara a la plaza San Cristóbal

Alicante los trabajos de adecuación en la plaza de San Cristóbal, centrados en la reparación de elementos deteriorados y la limpieza del espacio público. La actuación se realizan tras un nuevo acuerdo entre el equipo de gobierno del PP y el grupo municipal Vox, que este miércoles han aprobado en pleno la quinta modificación de crédito de los presupuestos municipales a los que ambas formaciones dieron el visto bueno el pasado mes de abril.

Entre las tareas ejecutadas se encuentran la reparación de peldaños, muros y la tarima situada detrás del kiosko, así como la limpieza de grafitis en la estructura que sirve como respiradero del parking, en las farolas y en la zona de juegos infantiles. En una segunda fase, que se ejecutará con el nuevo contrato de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos, se prevé la reposición completa de las escaleras de la plaza y la continuación de la reparación de otros elementos que presenten desgaste.

Las concejalías de Infraestructuras y Limpieza, dirigidas por Cristina García y Rafael Alemany, han coordinado los trabajos realizados por los servicios municipales. La Concejalía de Infraestructuras señaló que esta "era una actuación necesaria dentro del mantenimiento de los espacios públicos porque la plaza de San Cristóbal es una zona muy transitada, de entrada y salida al Casco Antiguo, y con el uso se van deteriorando los elementos que hay que reparar o cambiar según los casos".