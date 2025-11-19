Alicante ultima las luces de Navidad más caras de su historia: nuevas calles, más adornos y diseños exclusivos
La ciudad contará con 2,6 millones de bombillas led, un 7 % más que el año anterior, y suma ocho vías alumbradas por primera vez, tras duplicar el importe del contrato
La apuesta del Ayuntamiento de Alicante por impulsar las celebraciones navideñas en la ciudad se traducirá en que las luces decorativas lleguen a más calles que nunca. El contrato, que ha visto duplicado su presupuesto en la última adjudicación, alumbrará por primera vez ocho vías de distintos barrios, al mismo tiempo que introduce novedades como más adornos de grandes dimensiones o guirnaldas especialmente diseñadas y fabricadas para la capital de la provincia. En total, 2,6 millones de bombillas led que harán brillar la ciudad durante las próximas semanas, tras el encendido de este viernes, 21 de noviembre.
Tras recientes iniciativas como el belén o los ángeles gigantes, el gobierno municipal de Luis Barcala reforzó su apuesta por convertir la ciudad en un destino estrechamente ligado a la Navidad a través del contrato del alumbrado. El gobierno municipal acordó en marzo de este año disparar la inversión en este aspecto, con la promesa de que, además de aumentar la calidad de las decoraciones, llegue también a más calles.
El nuevo contrato contemplaba un presupuesto total de 2,1 millones de euros hasta 2028, la misma cantidad que ofreció Ximénez Iluminación, empresa responsable del servicio y que cuenta con experiencia en ciudades como Nueva York, Moscú y Madrid, además de triunfar en Vigo, la ciudad vista como muchos desde hace años como la capital de la Navidad en España. Un importe que supera con creces al del último contrato, adjudicado en el año 2020, cuando se acordó destinar a este fin en torno a 312.000 euros anuales. Del mismo modo, también se incrementa la partida respecto al resto de ediciones: fue de 163.000 euros en la temporada de 2017-2018 y de unos 277.000 euros en la de 2019.
De esta forma, Alicante verá iluminadas por primera vez calles como la de Olof Palme o la plaza América, en Altozano; las de Ciudad de Toyooka, Deportista Isabel Fernández y Ciudad de Wenzhou, en el PAU 1; la plaza del Padre Ángel de Carcaixent y la de Asturias, en La Florida; y el interior del paseo de la Explanada. A ello se suma el refuerzo del alumbrado ya existente en la avenida Santander, de Playa de San Juan; y la calle Virgen del Puig, en Tómbola. Igualmente, el nuevo contrato reforzará la proyección de motivos 3D en determinadas áreas del pavimento de la ciudad. Hasta ahora, estos adornos se habían presentado en la calle del Teatro y en la plaza de la Montañeta, pero sumarán desde este año nuevos puntos en la avenida de la Constitución (2) y en la Explanada (3).
Más novedades
Con estas nuevas ubicaciones, Alicante pasará de contar con 2,4 millones de bombillas led en 2025 a instalar 2,6 millones de unidades este año. Decoraciones que, en el pasado ejercicio se distribuían entre 468 arcos de luz y, en esta ocasión, lo harán en 557, junto con otros 546 motivos decorativos sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas, 29 carteles de "Felices Fiestas" y seis figuras de gran tamaño.
Al margen de la cantidad, también la calidad ha introducido novedades. En este apartado, destaca el caso de la avenida de Alfonso el Sabio, cuyos adornos han sido específicamente diseñados y fabricados para la ciudad de Alicante. En los próximos días está previsto que finalice su instalación, a tiempo para el encendido del viernes, 21 de noviembre, a las 19:00 horas.
Además, este año también se producirán cambios respecto a los ángeles gigantes que se han distribuido por la ciudad en navidades anteriores. La gran mayoría de las esculturas seguirá en su sitio habitual: en el paseo central de la avenida General Marvá, la rotonda de la Universidad, la plaza de San Cristóbal, la rotonda de Gran Vía y la Plaza de Toros. En cambio, el que se colocaba frente a la estación de Adif pasa a la confluencia de las avenidas Costa Blanca y Condomina, en La Albufereta. El montaje de todos ellos finalizará el domingo 23 de noviembre.
Entradas: cabalgata, casa de Papá Noel y campamento de carteras reales
En cuanto al resto de atractivos de las fiestas, este miércoles se ha anunciado la fecha para la venta de las sillas para la Cabalgata de los Reyes Magos de Alicante. El Ayuntamiento ha avanzado que será el 26 de diciembre cuando comenzará la venta de los asientos para disfrutar del evento. La venta online se realizará desde las 10.00 horas en la plataforma vivaticket.es y la presencial desde la Plaza de Toros. Del total de localidades, el 60 % se venderán online y el 40 % restante en taquilla.
La cabalgata, como cada año, se celebrará la tarde-noche del 5 de enero y dará comienzo con la llegada de los Reyes Magos al puerto de Alicante. Desde ese punto, sus majestades se dirigirán a la Plaza de Toros para lanzar un mensaje a todos los niños y niñas de la ciudad, antes de que se inicie el recorrido por el centro de la ciudad.
También se abre la solicitud de citas para visitar la casa de Papá Noel en la ciudad. Aquellos niños interesados en visitar las navideñas instalaciones, ubicadas en la plaza Séneca, podrán reservar su turno desde este jueves, 20 de noviembre. Para solicitar la cita previa a la "Casita de San Nicolás" será necesario hacerlo desde este enlace. La atracción se inaugurará el sábado 29 de noviembre (12:00 horas) y permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre. La entrada será gratuita y, según ha informado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, se tratará de atender a todos los niños que acudan, pese a que no dispongan de cita, siempre que sea posible.
Además, este mismo enlace posibilitará la cita previa para el Campamento de las Carteras Reales, que se abrirá a partir del 18 de diciembre. Este otro espacio, ubicado en la plaza de Gabriel Miró, podrá ser visitado desde el 26 de diciembre al 4 de enero.
