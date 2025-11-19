Alumnos de FP de Alicante trabajarán con la tecnología de Amazon

Dos institutos de la provincia han sido seleccionados por la Conselleria de Educación para promover proyectos de digitalización en el sistema de Formación Profesional (FP). El IES Mare Nostrum, de Alicante y el IES Poeta Paco Mollà, de Petrer desplegarán entornos reales de trabajo en Amazon Web Services (AWS) para formar de forma práctica a los alumnos.

De este modo, los estudiantes van a trabajar con una plataforma muy grande donde las empresas guardan información, ejecutan programas y crean aplicaciones en internet (“la nube”). Es la misma tecnología que usan muchas compañías reales. Esta plataforma aglutina 200 servicios integrales de almacenamiento, cómputo, bases de datos, analítica e inteligencia artificial, cuestiones claves en la era tecnológica en la que nos encontramos.

El departamento de José Antonio Rovira ha asignado 177.567 euros para el desarrollo de proyectos de innovación en digitalización aplicada en centros de FP de la Comunidad Valenciana. Esta actuación se enmarca en el Programa de Cooperación Territorial de Calidad en la Formación Profesional del sistema educativo español, financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y cofinanciable por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+ 2021-2027).

El aula innova del IES Doctor Balmis de Alicante / Jose Navarro

El objetivo de esta convocatoria es potenciar la transformación metodológica y tecnológica de la FP, con la introducción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la computación en la nube, el diseño 3D o la automatización de procesos docentes.

Los proyectos se desarrollan en colaboración con empresas del sector tecnológico, como EDT Partners, especializada en soluciones cloud e inteligencia artificial y Estudio Dehesa de la Jara S.L., referente en tecnología 3D aplicada al paisajismo. Según la conselleria, esta cooperación garantiza la transferencia de conocimiento y la adecuación de la formación profesional a los entornos productivos reales.

"Estos proyectos representan un paso más en la modernización de la FP valenciana, acercando la formación al tejido productivo y preparando a nuestro alumnado para los retos tecnológicos que ya demanda el mercado laboral", explica la directora general de Formación Profesional, Marta Armendia.

Un aula virtual de FP del IES Valle de Elda, se simula una empresa real / Áxel Álvarez

Otras iniciativas

Los fondos también darán impulso a un proyecto de integración de Inteligencia Artificial Generativa mediante Amazon Bedrock (que proporciona acceso a modelos fundacionales (FM) para construir y escalar aplicaciones de IA generativa) en la Formación Profesional, en el que participan 15 centros educativos de toda la Comunidad Valenciana, con el objetivo de crear aplicaciones educativas basadas en IA generativa y formar a docentes en su uso pedagógico.

Otra iniciativa destacada será la de "Paisaje Digital: integración de tecnología 3D en la enseñanza del diseño de jardines’, liderado por centros de la familia profesional agraria, que incorpora software de diseño 3D para modernizar la enseñanza del paisajismo y el medio rural.

Y por último, Educación dará impulso al desarrollo de una herramienta digital "para la automatización del Proyecto Curricular de Ciclo Formativo’, en colaboración con CaixaBank y Amazon Web Services, que permitirá generar de forma automatizada los documentos curriculares conforme a la nueva normativa de FP.