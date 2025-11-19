Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cabalgata de los Reyes Magos en Alicante: esta es la fecha para la venta de las sillas

Del total de localidades, el 60 % se venderán online y el 40 % restante en taquilla

Alicantinos hicieron cola el año pasado desde la noche de Navidad para comprar las sillas de la Cabalgata de Reyes Magos en Alicante

Alex Domínguez

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Ya hay fecha para la venta de las sillas para la Cabalgata de los Reyes Magos de Alicante. El Ayuntamiento ha anunciado que será el 26 de diciembre cuando comenzará la venta de los asientos para disfrutar del evento. La venta online se realizará desde las 10.00 horas en la plataforma vivaticket.es y la presencial desde la Plaza de Toros.

Del total de localidades, el 60 % se venderán online y el 40 % restante en taquilla.

NOTICIA EN ELABORACIÓN

