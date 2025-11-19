Compromís advierte del riesgo para las mujeres en las derivaciones a centros privados para practicar abortos

Compromís Alacant ha mantenido una reunión con los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical-STPV para ofrecer los datos actualizados de las interrupciones voluntarias de embarazo de las mujeres alicantinas, los objetores de conciencia y las derivaciones a las clínicas concertadas y privadas.

La edil Sara Llobell junto a la diputada en las Cortes Valencianas Mónica Álvaro ha actualizado los datos que la misma Conselleria de Sanidad ofrece a través de las preguntas parlamentarias y peticiones de información de Compromís.

En este sentido, han comprobado que la derivación sistemática de mujeres a las clínicas privadas por parte de la conselleria es la norma y no la excepción, “existan o no existan objetores de conciencia en los departamentos de salud", ha señalado Llobell.

Sobrecostes

Hace unos meses ya denunciaron que la Conselleria de Sanidad no solo obliga a la mayoría de mujeres alicantinas a recurrir a clínicas privadas para abortar, sino que además paga por esas intervenciones precios más altos de los que esas mismas clínicas cobran a las pacientes que acuden de manera particular.

Según los cálculos de la coalición, los sobrecostes oscilan entre los 12 y los 172 euros por intervención, dependiendo del tipo de procedimiento, lo que revela, a su juicio, un sistema caro, ineficiente y contrario a la ley que da preferencia a la red pública.

Imagen de la reunión de Compromís con los sindicatos / INFORMACIÓN

Sin convenio

Los datos actualizados ofrecen la misma realidad, afirman. Y es que las mujeres alicantinas son derivadas por sistema a las clínicas privadas pese a que "no consta ningún convenio para ello entre la Conselleria de Sanidad y estas empresas".

Consideran que estas derivaciones suponen un riesgo en el caso de mujeres en un estado muy avanzado del embarazo a clínicas que no cuentan con quirófano o banco de sangre, como sí ocurre en los hospitales públicos.

Para Compromís el acceso al aborto informado, seguro y en la red pública no está garantizado cuando la inmensa mayoría de las mujeres son derivadas a clínicas privadas por sistema, y "en muchas ocasiones a otras poblaciones distintas a las de su residencia".

Según indican, estas derivaciones por sistema "ponen al límite" a las mujeres en pleno siglo XXI y favorecen los bolsillos de la sanidad privada.

Precios elevados

Además, la formación ha recordado que “por un lado, está el coste personal de la mujer que tiene que pasar por un proceso menos ágil y en un centro muchas veces fuera del lugar de residencia de la mujer. Por otro lado, está el coste monetario porque Sanidad está pagando precios más elevados en una clínica concertada que lo que pagaría la mujer si accede por su cuenta”, ha subrayado Llobell.

Por su parte la diputada Mónica Álvaro ha incidido en el riesgo para la vida de las mujeres que derivan a las clínicas con un estado muy avanzado de su embarazo “porque sabemos de casos de hasta 22 semanas en los que si algo se complica las deben derivar al hospital público donde sí existen los medios para practicar una interrupción del embarazo con garantías y seguridad”.

Blindar el derecho

Compromís continuará informando a todas las organizaciones sociales y feministas de un fenómeno que es una realidad "pese a contar con una ley que a priori garantiza el aborto en la red pública sanitaria" pero que no se está llevando a cabo.

Por eso es tan importante para la coalición blindar el derecho al aborto en la Constitución Española, iniciativa que se debatirá en el pleno el Congreso gracias a una propuesta por el grupo Sumar-Compromís.