Visita la casa de Papá Noel en Alicante: ya hay fecha para pedir cita

El Ayuntamiento de Alicante abre la solicitud de citas para visitar la casa de Papá Noel en la ciudad. Aquellos niños interesados en visitar las navideñas instalaciones, ubicadas en la plaza Séneca, podrán reservar su turno desde este jueves, 20 de noviembre.

Para solicitar la cita previa a la "Casita de San Nicolás" será necesario hacerlo desde este enlace. La atracción se inaugurará el sábado 29 de noviembre (12:00 horas) y permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre. La entrada será gratuita y, según ha informado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, se tratará de atender a todos los niños que acudan, pese a que no dispongan de cita, siempre que sea posible.

Además, este mismo enlace posibilitará la cita previa para el Campamento de las Carteras Reales, que se abrirá a partir del 18 de diciembre. Este otro espacio, ubicado en la plaza de Gabriel Miró, podrá ser visitado desde el 26 de diciembre al 4 de enero.

Sillas para la cabalgata

También se ha anunciado ya la fecha para la venta de las sillas desde las que contemplar la Cabalgata de los Reyes Magos de Alicante. El Ayuntamiento ha anunciado este miércoles que será el próximo 26 de diciembre cuando se ofrecerán al público los asientos para disfrutar del evento. La venta online se realizará desde las 10.00 horas en la plataforma vivaticket.es y la presencial tendrá lugar en la Plaza de Toros, a partir de la misma hora.

Del total de localidades previstas, el 60 % se venderán de forma online y el 40 % restante en taquilla.