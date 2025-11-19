Familias de Alicante se echan a la calle por un Conservatorio digno y unificado

Familias y alumnos salieron este miércoles a la calle para reclamar un conservatorio digno y unificado en Alicante. En las escalinatas de las instalaciones del Tossal la comunidad educativa aseguró sentirse "ignorada y maltratada" por la Administración tras 25 años de promesas incumplidas.

Durante la protesta, convocada por la Asociación de padres y madres de un centro que supera las 700 matrículas, urgieron la unificación de las dos sedes en un único edificio; instalaciones que cumplan con toda la normativa de seguridad y evacuación; aulas con el aislamiento acústico y la climatización óptimos; espacios suficientes para la práctica instrumental individual y de conjunto, así como un auditorio digno para las audiciones y conciertos. La movilización congregó a cerca de un centenar de personas.

"Nuestro conservatorio, que es cuna de futuros músicos, docentes y artistas, es hoy una instalación que no solo está obsoleta, sino que es indigna e insegura para la enseñanza musical", aseguró Isabel Díez, portavoz de los familiares, quien, durante la concentración, se encargó de leer un manifiesto para denunciar la situación insostenible que viven los alumnos por la falta de infraestructuras educativas en el municipio, como ya se ha evidenciado en otros centros escolares y la Escuela de Moda y Superior de Diseño de Alicante (Easda).

La presidenta del Ampa del Conservatorio leyó un manifiesto para denunciar la situación que vive el centro. / AXEL ÁLVAREZ

Nuestro conservatorio es hoy una instalación que no solo está obsoleta, sino que es indigna e insegura para la enseñanza musical Isabel Díez — Presidenta del Ampa

Las complicaciones

La presidenta de la Ampa denunció las dificultades que acarrea que el Conservatorio Profesional Guitarrista José Tomás esté dividido en dos sedes diferentes, separadas por 1,8 kilómetros dentro de la ciudad. "Esta división no solo complica la vida logística de las familias y el profesorado, sino que impide la coordinación óptima y la sensación de pertenencia a un único proyecto educativo", explicó.

No estamos pidiendo ladrillos; estamos pidiendo el respeto que merece la cultura y el futuro de nuestros jóvenes Isabel Díez — Presidenta del Ampa

Pancartas reclamando un edificio digno e inversión para el arte, en la protesta del Conservatorio / Áxel Álvarez

Sin embargo, el problema más grave del que alertaron los padres es la seguridad, porque la edificación construida en los años cincuenta de la calle San Fernando carece de salidas de emergencia adecuadas, mientras que las del Tossal carecen de acceso a personas con movilidad reducida. Además lamentaron que el sonido de un aula interfiere con la de al lado, dificultando la concentración y la técnica. "Si queremos profesionales de la música capaces de emocionarnos, debemos darles los medios para aprender sin limitaciones", agregó Isabel Díez.

Así, en la primera de las tres protestas previstas, la comunidad educativa, apoyada por la Federación de ampas Enric Valor y por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, exigió a la Conselleria de Educación y al Ayuntamiento el respeto que merece la cultura, el futuro de nuestros jóvenes y la educación pública.