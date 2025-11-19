Huelga de profesores en Alicante: la conselleria acepta parte de las demandas de los profesores expertos de FP

La huelga de los profesores expertos de Formación Profesional (FP) sigue enquistada dos semanas y media después de haber dejado sin clase a alrededor de 5.000 alumnos en la provincia de Alicante. Los sindicatos y la Conselleria de Educación se han reunido este miércoles con la vista puesta en llegar a un acuerdo, pero este tercer intento ha vuelto a fracasar, aunque han acercado posturas.

El departamento de José Antonio Rovira se ha mostrado dispuesto en su última negociación pagar hasta 33 horas y media a los especialistas. Sin embargo, con esta propuesta el salario de estos profesionales todavía sigue siendo inferior al del pasado curso, que cobraban como máximo hasta las 37,5 horas, como el resto del profesorado de la FP, que es lo que reivindica el comité de huelga, formado por STEPV, CCOO, UGT y CSO .

El comité de huelga de profesores expertos de FP, este miércoles frente a la Conselleria de Educación / INFORMACIÓN

La Administración autonómica ha mejorado su oferta respecto a la pasada semana que ofreció jornadas de hasta 27 horas y media semanales, después de haber querido inicialmente pagar por jornadas de hasta 22 horas y media, como aprobó en el decreto, un recorte de hasta el 40 % por el que estallaron las protestas de este colectivo de docentes. En ese sentido, la asamblea de profesorado experto y especialista aceptaba renunciar a tres horas complementarias del horario de 37,5 horas que tiene el resto del profesorado, como gesto para llegar a un acuerdo con 34 horas y media, pero la conselleria se ha mostrado dispuesta a una hora menos.

Otra de las cuestiones claves en las que se ha avanzado ha sido en el requisito del tiempo trabajado en el sector privado para poder ser profesor experto. La conselleria ha exigido desde este curso haber estado activo en el sector productivo, fuera del ámbito docente, al menos dos de los últimos cuatro años. Un freno, según los sindicatos, porque dejaba fuera de la enseñanza a muchos profesionales con más de 20 años de experiencia docente a jornada completa, que no han podido compatibilizar su labor en la educación con la actividad en el sector productivo. En la reunión de este miércoles, el departamento autonómico ha aceptado estudiar incluir como excepción a las personas que llevan más de tres años en trabajando en el sector de la educación como experto.

Protesta del profesorado experto y especialista de FP en Alicante / Rafa Arjones

El conflicto

Pese a los acercamientos conseguidos, el punto de conflicto se encuentra en el momento de aplicar estos cambios que vienen a revertir en parte los recortes salariales del Consell. Los sindicatos han exigido a Educación que se apliquen desde el día siguiente del acuerdo del final de la huelga. Sin embargo, la Administración, que es partidaria de que la publicación se produzca dentro de cuatro meses, se ha comprometido, según fuentes sindicales, a elevar a la Abogacía de la Generalitat el planteamiento del comité de huelga.

Mientras tanto, los alumnos están trasladando sus quejas a la conselleria por la pérdida del tiempo lectivo, ya que a estas alturas del curso deberían de estar siendo evaluados, pero hay quienes no han recibido ni una sola clase, primero, por el retraso en la contratación de estos profesionales y, después, por la huelga.