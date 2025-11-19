La Humildad y Paciencia amplía su patrimonio con el encargo de una saya bordada para Nuestra Señora de las Lágrimas

La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia amplía su patrimonio con un encargo para Nuestra Señora de las Lágrimas. Este gesto se enmarca dentro de las celebraciones del Triduo en honor a la Virgen, celebrado del 14 al 16 de noviembre en la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia. Un evento que, además de la devoción, estuvo marcado por importantes novedades, como la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno y el inicio del esperado proyecto del palio para la Virgen.

Durante estos días de convivencia, se ha firmado un contrato que da inicio a la realización de una de las piezas más simbólicas para la hermandad: la saya bordada que vestirá a Nuestra Señora de las Lágrimas. Este encargo, que marca un hito en la historia reciente de la corporación, ha sido llevado a cabo con la firma del taller de bordados de José Manuel Martínez Hurtado.

En el primer día del Triduo, celebrado el viernes 14 de noviembre, tuvo lugar un acto cargado de emoción: la toma de posesión del nuevo hermano mayor, Jorge Sanz Estrada, quien juró su cargo tras el nombramiento recibido por el Obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla Aguirre. Posteriormente, los miembros de la nueva Junta de Gobierno fueron investidos con sus medallas, iniciando un nuevo período de compromiso con la hermandad.

Una nueva saya

El sábado 15 de noviembre fue un día particularmente significativo, ya que se formalizó la firma del contrato con el bordador granadino José Manuel Martínez Hurtado. Este taller, de renombre en el ámbito cofrade, ha sido el elegido para dar forma a la saya de Nuestra Señora de las Lágrimas, la primera pieza del ambicioso proyecto del palio diseñado por el afamado artista Curro Claros.

La saya será confeccionada sobre terciopelo negro y bordada en hilo de plata de alta calidad, siguiendo las técnicas tradicionales del bordado en oro, que datan de más de seis siglos de historia. Estos bordados serán realizados con una precisión artesanal, utilizando puntos antiguos y técnicas de bordado que aseguran un resultado fiel al estilo solemne y clásico que caracteriza a la hermandad. La ejecución de la pieza se llevará a cabo siguiendo las directrices artísticas establecidas por Curro Claros.

El segundo día del Triduo no solo estuvo marcado por la firma del contrato, sino también por un acto cargado de simbolismo: las primeras puntadas de la saya bordada. En un ambiente de emoción, el bordador José Manuel Martínez Hurtado, el hermano mayor Jorge Sanz Estrada, el director espiritual de la Hermandad, José María Fernández Corredor, y la camarera de la Virgen, Patricia Blasco Juan, fueron los encargados de dar inicio a la ejecución de la obra. El acto culminó con un emotivo gesto: la hermana más joven de la Hermandad, Lucía Fayos Pérez, con solo una semana de vida, realizó junto a su padre la última puntada.

El taller de José Manuel Martínez Hurtado, ha sido responsable de algunos grandes trabajos dentro de la Semana Santa como el Palio de la Estrella de Jaén, la Túnica Malva del Señor de la Sentencia de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, o las Sayas de Coronación de la Virgen de las Penas de Cádiz.

La clausura del Triduo y compromiso social

El domingo 16 de noviembre, la Solemne Función celebrada en la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia puso fin al Triduo. Durante la misa, más de una veintena de nuevos hermanos fueron acogidos en la familia de Humildad y Paciencia, al recibir las medallas que los vinculan a la hermandad.

Además, el Triduo de este año estuvo marcado por un gesto solidario de gran calado. La Hermandad llevó a cabo la campaña "Apoyo a la lactancia", en la que se recogieron productos de puericultura para bebés, entre ellos leche de continuación, potitos, pañales, biberones y chupetes, entre otros. Esta iniciativa, enmarcada en el Proyecto Social "Hermano Sol", refleja el compromiso social de la hermandad y su vocación de servicio a los más necesitados, especialmente a las familias y a los más vulnerables.