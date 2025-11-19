Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La importancia de un arquitecto técnico para una coordinación eficaz

El objetivo es que la obra avance con seguridad.

El objetivo es que la obra avance con seguridad.

R. E.

En muchos hogares y comunidades de vecinos se realizan obras aparentemente sencillas: reparar una cubierta, renovar instalaciones, sustituir ascensores, rehabilitar fachadas o instalar paneles solares. Son intervenciones que, aunque algunas de ellas no requieran proyecto técnico, sí implican riesgos importantes para las personas que trabajan y para quienes habitan el edificio.

Lo que a menudo pasa desapercibido es que, cuando intervienen varias empresas en una misma obra, es obligatoria la figura de un coordinador de seguridad y salud. Y es aquí donde el Arquitecto Técnico se convierte en un aliado imprescindible. La misión comienza antes del inicio de los trabajos. Analizan el entorno, identifican los riesgos, organizan las tareas y garantizan que las empresas intervinientes puedan coordinarse de manera eficaz. Evitan interferencias, incongruencias y situaciones que puedan poner en peligro tanto a trabajadores como a vecinos.

En obras de viviendas o comunidades, la proximidad a las personas añade una responsabilidad especial. Hay tránsito de residentes, acceso compartido, zonas sensibles, ruido, polvo y maquinaria. Un buen coordinador sabe cómo minimizar estas molestias, establecer medidas claras y asegurar que la obra se desarrolle de forma ordenada, limpia y segura.

La presencia del arquitecto técnico aporta tranquilidad: son el nexo de unión entre la propiedad, la empresa contratista y el resto de agentes intervinientes. Facilitan la comunicación, resuelven dudas y actúan con rapidez ante imprevistos. El objetivo es que la obra avance con seguridad y sin sobresaltos.

Tener un coordinador profesional no solo evita accidentes; también evita retrasos, conflictos y costes añadidos derivados de una mala organización. Una obra bien planificada y bien supervisada siempre es más eficiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents