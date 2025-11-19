La UA e Isabial presentan los últimos proyectos de innovación biomédica y práctica clínica

La Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (BioFab), de la Universidad de Alicante (UA) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), presenta la jornada BioFab 2025 “Encuentro entre la innovación biomédica y la práctica clínica”.

El salón de actos del Hospital Doctor Balmis de Alicante acogerá este viernes 21 de noviembre, a partir de las 9 horas, la presentación de los últimos proyectos colaborativos realizados para las especialidades de Traumatología y Cirugía Ortopédica, Neurorradiología Intervencionista, Cirugía Maxilofacial, Aparato Digestivo y Microscopía Electrónica, así como para dispositivos de apoyo de Artefactos.

El cartel de la jornada que se celebra el viernes en el Hospital de Alicante / INFORMACIÓN

De toda España

El programa cuenta con la participación de unidades de referencia nacional como son la UPAM3d, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid; la 3D Unit Barcelona Children’s Hospital, del Maternoinfantil Sant Joan de Déu, o la Unidad 3D Osakidetza HUB3D – OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces, del Servicio Vasco de Salud.

La jornada reunirá a más de 150 expertos, investigadores, clínicos, estudiantes y empresas para compartir conocimientos, experiencias y los últimos avances en el panorama de la impresión 3D en el ámbito hospitalario.

Propuesta innovadora

Se trata de una propuesta innovadora que desde el ámbito de la Ingeniería se dirige a diferentes disciplinas médicas como Radiología, Neurocirugía, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Maxilofacial, Cardiología, entre otras.

Además, los asistentes podrán visitar los stands de proyectos expuestos y conocer las iniciativas desarrolladas por BioFab.

Alicante exporta a Europa prototipos en 3D del cerebro / Pilar Cortés

La Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (BioFab) pone a disposición de la comunidad médica y científica, tanto de ISABIAL como de otras instituciones públicas o privadas, todo su conocimiento, experiencia y tecnología en fabricación aditiva, para proyectos de investigación biomédica enfocados a la formación y planificación quirúrgica, la instrumentación médica o quirúrgica, la simulación clínica, las órtesis y prótesis o los productos de apoyo.

Patologías vasculares

Entre los proyectos impulsados por BioFab se encuentra el diseño y fabricación de un Modflow cerebral para simulación biomédica, un sistema modular de tramos intercambiables para la simulación de la anatomía vascular de manera realista. Tiene como objetivo permitir la práctica clínica en diferentes patologías vasculares.

Por otro lado, gestiona el servicio de impresión 3D de ISABIAL y el de la UA de manera conjunta, únicamente con fines de investigación enmarcados dentro del sector de la Ingeniería Biomédica.

Programa completo