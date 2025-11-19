"Hay gente que te quiere, hay gente que no. Venir a España está bien pero no merece la pena tirarse al mar"

"Estuvimos tres días de travesía en el mar, sin comida. Pasas miedo, a veces te arrepientes de haber subido, es la muerte, en esos tres días lo pasé fatal. Pero, bueno, estoy vivo". Así verbaliza su experiencia Bader Hamdidi, un joven de 18 años que llegó a España solo a bordo de una patera con solo 14 años y que ha participado en una jornada del Síndic de Greuges en Alicante sobre menores migrantes.

"Estuvimos tres días en el mar. Pasas miedo, a veces te arrepientes de haber subido, es la muerte, en esos tres días lo pase fatal. Pero, bueno, estoy vivo Bader Hamdidi

Eran unas 50 personas las que se lanzaron al mar en Marruecos con destino a Canarias junto a Bader, que subió con un grupo de amigos. De algunos sabe que siguen en distintos centros de menores, los hay que están trabajando como él y a otros les ha perdido la pista. Ocurrió en 2021 y en su caso sobrevive gracias a su trabajo como fontanero, una vez alcanzada, el pasado mes de enero, la mayoría de edad.

El joven con Juan Francisco Carratalá, director de Levante de la Fundación Amigó, en cuya residencia en Gandía vivió más de tres años / Héctor Fuentes

Testimonio

El joven ha contado su experiencia como migrante menor y sin referentes familiares en España durante la X Jornada del Síndic de Greuges sobre Infancia y Adolescencia, que se celebra este miércoles en el salón de actos de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, presidida por el síndic, Ángel Luna.

Con 18 años, Bader Hamdidi trabaja como fontanero y comparte piso con un compañero

"Hola, buenos días. Mi nombre es Bader, soy de Marruecos y os contaré un poco cómo ha sido mi experiencia en España", ha comentado el joven en un castellano muy aceptable antes de prestar su testimonio. Ha detallado que llegó en una patera con varios amigos, y después de tres largos días llegaron a Canarias. "Estuve también en unos centros de recepción y luego nos trajeron aquí a la Comunidad Valenciana".

Ya en territorio autonómico, fue conducido a un centro de menores de Gandía. "Allí estudié, me formaron, aprendí español, hice un curso de fontanería y bueno, salí de allí, y ahora estoy viviendo con un compañero y estoy trabajando para compañías de seguros". Con anterioridad estuvo residiendo más de tres años en la residencia Buenavista de Gandía, de la Fundación Amigó.

Centro de menores migrantes en Gran Canaria / Andrés Cruz

Más oportunidades

A la hora de explicar por qué decidió embarcarse siendo prácticamente un niño para venir a España apunta que vino porque aquí hay más oportunidades. "Por ejemplo, yo he hecho el curso, lo terminé, he hecho las prácticas y me contrataron. Es una de las razones que me ha dado este país".

He estudiado, terminé un curso, he hecho las prácticas y me contrataron. Es una de las razones que me ha dado este país Bader Hamdidi

Echando la vista atrás, tiene un claro mensaje para los menores que, como hizo él, se estén planteando meterse en una patera con destino a Europa. "La verdad que no merece la pena tirarse al mar. Lo único, no merece la pena. Venir a España está bien, pero no merece la pena tirarse al mar", reitera.

Cuestionado sobre cómo le tratan en España, afirma que "hay de todo, en todos lados. Hay gente que te quiere, hay gente que no. Y yo pues me adapto a las cosas de aquí y ya está. Poco a poco".

Comunidades receptoras

Según el informe que ha presentado durante la jornada Elena Arce, directora del área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo de España, entre las comunidades autónomas de primera llegada de los menores migrantes solos o acompañados destacan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y las comunidades de Canarias y Baleares pues "las cuatro comparten las dificultades que enfrentan los menores que se encuentran en ellas para desplazarse por sus propios medios a la península".

También Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana tienen una mención especial en el informe como lugares de primera llegada. Sin embargo, y a diferencia de las anteriores, su situación geográfica facilita la movilidad de los menores.

De acuerdo a la estadística de menores extranjeros no acompañados "activos"y "en fuga" en el Registro de Menores Extranjeros a 31 de diciembre de 2023, en la Comunidad Valenciana había 446, menos que en Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y País Vasco.

El examen de las edades de estos menores muestra que en tres de cada cuatro casos se trataba de jóvenes de 16 o más años, el 19 % tenía entre 13 y 15; mientras que el resto estaba inscrito con 12 años o menos.