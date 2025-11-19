Partidos políticos presentan alegaciones para ampliar los espacios reconocidos como "Lugar de Memoria" en Alicante

Sumar País Valencià y Esquerra Unida-Podemos presentan alegaciones al expediente con el que se declarará este sábado a Alicante como "Lugar de Memoria Democrática", proponiendo la inclusión de nuevos espacios históricos. Con el periodo de información pública ya cerrado, las formaciones aprovecharon la fase abierta el pasado 21 de octubre por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para registrar sus propuestas y definir qué lugares deberían integrarse en la distinción estatal.

Ambas formaciones buscan ampliar el alcance del reconocimiento y reforzar la protección del patrimonio memorialista de la ciudad. Entre los espacios que solicitan incluir se encuentran el antiguo Cine Ideal, así como el antiguo campo de concentración de Los Almendros y el Reformatorio de Adultos de Benalúa, considerados testimonios fundamentales de la represión franquista y del exilio republicano.

El expediente, incoado por el Gobierno en mayo, parte de tres hitos ya señalados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: el bombardeo del Mercado Central del 25 de mayo de 1938, el puerto como escenario clave del exilio republicano en los últimos días de la contienda y la tumba de Miguel Hernández como símbolo de la represión del franquismo. Sin embargo, tanto Sumar como Esquerra Unida-Podemos consideran que esta delimitación inicial resulta insuficiente para representar con rigor el papel que desempeñó la ciudad en el conflicto y en la dictadura.

Sumar reclama la inclusión del Cine Ideal

La alegación de Sumar País Valencià centra su propuesta en la incorporación del antiguo Cine Ideal al catálogo de lugares protegidos. La formación defiende que la ciudad conserva numerosos vestigios de la represión franquista, pero que el Ideal destaca por su singularidad arquitectónica y su valor simbólico dentro del relato histórico de Alicante. Sumar recuerda que el edificio cumplirá cien años en 2025, que resistió los bombardeos de la Guerra Civil y que llegó a funcionar como cárcel provisional de mujeres al finalizar el conflicto.

Además, la formación subraya que el inmueble es la sala cinematográfica con mayor aforo de la Comunidad Valenciana recogida en el Inventario de Salas Cinematográficas de España y una de las pocas que conserva íntegro su interior original, incluidos sus dos anfiteatros y su estructura metálica. Por su representatividad urbana y su papel como último ejemplo del Cine Monumental en el centro de Alicante, Sumar considera imprescindible su inclusión como hito dentro de la declaración estatal.

Esquerra Unida–Podemos pide ampliar la delimitación

La alegación registrada por Esquerra Unida-Podemos solicitan una delimitación más amplia que contemple expresamente los escenarios más representativos de la represión y el exilio republicano. La formación ve con buenos ojos que el reconocimiento incluya el Mercado Central, el puerto de Alicante y el Cementerio Municipal, considerados espacios esenciales para entender la memoria democrática local, pero reclaman también la incorporación del antiguo campo de concentración de Los Almendros y del Reformatorio de Adultos de Benalúa.

Esquerra Unida-Podemos destaca además la importancia de que la declaración se construya con la participación activa del tejido memorialista, asociaciones de familiares, colectivos culturales y la Universidad de Alicante. Sostiene que la Ley de Memoria Democrática ampara esta intervención directa de la sociedad civil y que su inclusión es necesaria para asegurar un proyecto sólido, participativo y pedagógico. En este sentido, plantean la creación de un Centro de Interpretación de la Memoria Democrática en la ciudad, que pueda coordinar rutas, acciones educativas y labores de documentación, especialmente tras la derogación de la antigua ley valenciana y la entrada en vigor de la Ley de Concordia aprobada por el Gobierno autonómico.

Mientras avanza el proceso de revisión de las alegaciones, el Ministerio celebrará el acto de declaración este mismo sábado 22 de noviembre en Alicante, donde se reconocerán oficialmente los primeros enclaves incluidos en el expediente como son: el bombardeo del Mercado Central el 25 de mayo de 1938, el puerto de Alicante como enclave clave del exilio republicano durante los últimos días de la Guerra Civil, y la tumba de Miguel Hernández como símbolo de la represión cultural del régimen franquista.