PP y Vox recuperan inversiones pactadas hace un año y encarrilan el presupuesto del 2026 en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este miércoles, 19 de noviembre, un pleno extraordinario para dar luz verde a la quinta modificación del presupuesto municipal del ejercicio 2025. Un cambio de 5 millones de euros impulsado por el gobierno de Luis Barcala para dar cumplimiento a sus acuerdos previos con Vox y tratar así de encarrilar las negociaciones de las cuentas del próximo año. El expediente ha salido adelante con los votos del PP y Vox, frente al rechazo de la oposición de izquierdas: PSOE, Compromís y EU-Podemos.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha expuesto las medidas "esenciales" incluidas, mientras ha pedido a las formaciones de izquierdas que "dejen de un lado los intereses partidistas" y tengan "sentido de ciudad". Además, la edil popular ha defendido la importancia de "adaptar los recursos a las necesidades" reales de Alicante.

Desde EU-Podemos, Manolo Copé ha asegurado que la modificación de créditos viene "forzada por la incompetencia del PP" y ha criticado que "mezcla actuaciones necesarias con otras que no son prioritarias". El portavoz de la formación ha apuntado que los 5 millones de euros "salen de inversiones que el PP ha abandonado y ha convertido en humo", señalando al equipo de gobierno por "anunciar mucho y ejecutar poco". Respecto a las medidas, Copé ha indicado que "el PP es rehén de sus pactos de pasillo con Vox" y ha rechazado apoyar el expediente.

Por su parte, Rafa Mas, de Compromís, ha ironizado señalando que los presupuestos del 2025 "eran tan buenos que han tenido que cargarse al exconcejal de Hacienda, aplicar un plan de ajuste y modificarlos cinco veces". El portavoz valencianista ha criticado que sea necesario aprobar ajustes contables mientras "los turistas no pagan ni entrada al castillo ni tasa turística" y ha añadido que las cesiones del PP a Vox dedican más dinero a "poner toldos por la patria" que a proyectos fundamentales en los barrios de la ciudad.

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha apuntado que la ciudadanía "no quiere anuncios" sino "que las cosas se hagan". La edil socialista ha añadido que "esta modificación no es más que otro ejercicio de trilerismo contable" y ha criticado que "se ponen y quitan actuaciones que nunca se ejecutan, no por falta de dinero, sino por mala gestión". En este sentido, Barceló ha recordado que se incluye en la modificación la reforma de los antiguos cines Aba6, varias veces anunciada por el gobierno popular: "La concejala Nayma Beldjilali ya se hizo la foto allí en 2024 y, desde entonces, no se ha hecho nada". Sin embargo, la razón "real" según la portavoz del PSOE es que "si no lo hacían, perderían una subvención de la Diputación que pidieron hace cinco años".

En cambio, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha defendido que "la izquierda sabría lo que quiere la ciudadanía si pisara la calle, pero nadie sabe dónde están los ocho concejales del PSOE". El edil de ultraderecha ha defendido la importancia de las inversiones pactadas porque habían sido reclamadas previamente por los vecinos en las juntas de distrito, y ha cargado contra la bancada progresista, a la que ve "acorralada".

El expediente, al detalle

El nuevo ajuste financiero incorpora créditos extraordinarios por 3,2 millones y suplementos de crédito por otros 1,7 millones, financiados mediante la anulación de partidas que, según el informe elaborado por la Concejalía de Hacienda, "no afectan al normal funcionamiento de los servicios". Los fondos se destinarán, entre otras actuaciones, a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, un proyecto valorado en 490.000 euros. También se incluye 1,5 millones para la reforma de los antiguos cines Aba6, con el objetivo de transformarlos en un nuevo espacio cultural de ensayo y producción, y 1,2 millones para la adecuación de espacios museográficos en Casa de la Misericordia.

En materia de infraestructuras, el Ayuntamiento asigna 125.000 euros para la mejora de la plaza Gabriel Miró y la reparación de la plaza Teresa Más de la Florida, por importe de 125.000 euros. En el ámbito cultural, se reservan 18.000 euros para inversión en maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para equipamientos culturales y museos, la compra de obras de arte para colecciones municipales con una dotación de 43.500 euros, la adquisición de instrumentos para la Banda Municipal con una dotación de 18.000 euros y material bibliográfico para las bibliotecas públicas con una partida de 15.000 euros.

Entre las cuestiones pactadas con Vox dentro de esta quinta modificación, se asignan 70.000 para la sustitución total del ascensor del Raval Roig, habitualmente averiado, y 207.138 euros para la instalación de sombrajes en el centro de la ciudad, en ubicaciones todavía por concretar. También se recogen 265.274 euros para la reparación de pistas deportivas en la Zona Norte (Nou Alacant, Garbinet, Juan XXIII y Colonia Requena), 155.000 euros para la reurbanización de la calle Océano, en la zona del Cabo de la Huerta, y 267.914 euros para el arreglo de viales principales. En el área de Seguridad, destaca la adquisición de una embarcación para la Policía Local por 156.393 euros, otro compromiso incluido en el pacto con la formación de ultraderecha.