Rabasa recupera un carril pero la escombrera sigue acumulándose en el arcén

La carretera que une el cuartel militar con el Parque Científico de la Universidad de Alicante vuelve a tener dos carriles, pero solo a medias. El Ayuntamiento de Alicante ha retirado esta semana los restos que invadían por completo uno de los sentidos de circulación, una macroescombrera situada junto a la antigua fábrica de tejas que en la última semana había crecido hasta ocupar completamente el paso. Sin embargo, la actuación se ha limitado a despejar el paso y los residuos no han sido eliminados, sino desplazados hacia los márgenes del vial, donde ahora se amontonan formando un improvisado muro de desechos que impresiona a quienes utilizan a diario este recorrido.

Durante días, quienes utilizan este recorrido como acceso a la UA o como ruta para correr o pasear describían un escenario "insostenible". Restos de obra, muebles, ropa y materiales de construcción formaban un muro sobre el asfalto e invadían una curva, obligando a los conductores a detenerse para dejar pasar a otros vehículos en sentido contrario. La falta de control había llegado al punto de facilitar descargas ilegales incluso de tráilers, según testigos, y en los últimos meses se habían registrado pequeños incendios provocados por la acumulación de materiales.

Un carril abierto, un problema que sigue

Tras la intervención municipal, el vial está más despejado que en semanas anteriores, pero la solución es parcial. Los montones de escombros que antes llenaban la calzada se han convertido ahora en un arcén irregular y elevado que, con fuertes rachas de viento, vuelve a ceder hacia la carretera. Este miércoles, sin ir más lejos, aparecieron nuevos restos sobre el asfalto, incluido un muñeco de bebé. Desde la Concejalía de Limpieza señalan que "se ha limpiado el espacio público, que es lo que compete al Consistorio, pues el resto afecta a un solar privado".

Todo esto ocurre apenas un mes después de que el Ayuntamiento anunciara una inyección de cinco millones de euros adicionales para reforzar el servicio de limpieza. La primera modificación del contrato prevé destinar 750.000 euros más al año a la lucha contra escombreras ilegales, con más personal y maquinaria orientados a retirar desechos en vía pública, caminos y suelos periféricos convertidos en vertederos irregulares.

Sin embargo, el caso de Rabasa evidencia los ímites de estas actuaciones en solares privados. El entorno afectado es, desde hace años, una prolongación natural del vertedero ilegal que se extiende por los solares próximos a las lagunas de Rabasa. La falta de vallado y de vigilancia convierte el espacio en un punto habitual donde particulares y empresas vierten restos de obras para evitar los costes de los puntos limpios. A pocos metros, además, se encuentra un área catalogada como suelo protegido, lo que incrementa la preocupación por el impacto ambiental.