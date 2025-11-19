Nuestra Señora de la Esperanza cerrará el Año Jubilar con una peregrinación a la Concatedral de San Nicolás

La Hermandad Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza de Alicante culminará el Año Jubilar de la Esperanza con una peregrinación muy especial el próximo 13 de diciembre a la Concatedral de San Nicolás. Este Año Jubilar no solo celebra un evento religioso trascendental, sino que también coincide con el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María, declarado por el Papa Pío XII en 1950. En este contexto, la cofradía ha preparado una serie de actividades y visitas en diversos centros de la ciudad.

Actividades

Desde el 24 hasta el 29 de noviembre, la imagen de la Santísima Virgen de la Esperanza recorrerá las instalaciones de la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de Lourdes en Alicante. Durante esta semana, se ofrecerán convivencias, charlas y proyecciones que permitirán a los residentes y religiosas compartir momentos de fe y espiritualidad con la imagen de la Virgen.

A partir del 1 de diciembre y hasta el 5 de diciembre, la Virgen de la Esperanza se trasladará al Colegio Diocesano Nuestra Señora del Remedio, donde los alumnos y docentes podrán participar en convivencias similares. Además de las charlas y actividades formativas, también se ofrecerá una Eucaristía de despedida.

Peregrinación

Una vez finalizada esta etapa, la imagen de la Virgen regresará a la Parroquia de la Misericordia, donde se celebrará el tradicional Triduo por la Fiesta de la Expectación del 10 al 12 de diciembre. Estos días de oración serán el preludio de la gran peregrinación del sábado 13 de diciembre, cuando, a las 18 horas, la Hermandad partirá con la imagen de la Esperanza hacia la Concatedral de San Nicolás. El objetivo de esta peregrinación será ganar el Jubileo, con la celebración de una Eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

Tras la Eucaristía, la Virgen de la Esperanza regresará en procesión gloriosa a la Parroquia de la Misericordia, celebrando la alegría de haber obtenido la gracia de la indulgencia.