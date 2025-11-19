Inquietud en el Síndic porque los menores migrantes condicionen las negociaciones a presidente del Consell

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha mostrado su preocupación porque en las negociaciones que se están produciendo para elegir al próximo presidente de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón el tema de los menores migrantes esté encima de la mesa y sea uno de los objetos de controversia política. Este miércoles, el popular Juanfran Pérez Llorca ha presentado su candidatura sin llegar todavía a un pacto con Vox.

"Nos preocupa que se pueda negociar con el respeto a los derechos de los niños, derechos que no solamente reconoce la Convención de Naciones Unidas, sino que reconoce la legislación española y valenciana. Nos preocupa porque nuestra función es defender esos derechos y estamos absolutamente convencidos de que se manipulan políticamente", ha afirmado Luna, que preside la X Jornada del Síndic de Greuges sobre Infancia y Adolescencia, que se celebra este miércoles en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.

Una jornada que coincide con el aniversario de la aprobación de la citada convención, que reivindica los valores y los derechos que a nivel mundial se reconocen a los niños, niñas y adolescentes.

El defensor del pueblo valenciano considera que 500 menores no pueden ser un problema en una Comunidad de cinco millones de habitantes

Defensa de derechos

En referencia a los menores migrantes o menas, el Síndic considera que estos niños no son una amenaza para la sociedad valenciana y la sociedad española, "y desde luego no van en perjuicio de nuestra situación económica".

"Este año nos ha caído la jornada en un contexto de especial preocupación para el Síndic de Greuges. No se le escapa a nadie que el tema de los menores extranjeros no acompañados en España está siendo un problema políticamente controvertido. Se está manipulando políticamente de alguna manera para concluir en determinadas situaciones".

Sin ir más lejos, Luna recuerda que los gobiernos de coalición como el que había en la Comunidad Valenciana al principio de la legislatura (PP y Vox) se rompieron con el argumento de que no se aceptaba el reparto de 400 niños que había en Canarias. "Y hemos tenido desde el año pasado que se produjo esta situación hasta ahora todo un contexto de discusión en relación con los derechos de estos niños, cómo se iban a proteger o quién tenía la obligación de protegerlos", añade Luna.

Vulnerables

Por este motivo, incide en que estos momentos la función de la Sindicatura se circunscribe a preocuparse por esa atención y por esos derechos. "No nos preocupa la política ni los políticos sino la defensa de los derechos fundamentales de los más vulnerables de esta sociedad, que -en este contexto- son los niños que son de fuera de aquí y que están solos. Ese es nuestro problema".

Cuestionado por la cantidad de menores no acompañados que hay ahora en la Comunidad Valenciana, ha respondido que esos datos son de la Generalitat, aunque en la jornada celebrada en Alicante se ha manejado una cifra en torno a 500, una cifra que "no puede ser un problema para una comunidad de 5 millones de habitantes".

Lo más valioso

Considera el Síndic que estos niños son lo más valioso de sus países de origen "porque son los que tienen iniciativa y se atreven y no vienen aquí a delinquir. Vienen a ganarse la vida, a tener un futuro mejor y, por tanto, a no meterse en problemas. Es una estigmatización y una criminalización de personas muy vulnerables por razones estrictamente políticas que nosotros como defensores de los derechos fundamentales no estamos dispuestos a tolerar".

Todo esto afecta a los propios niños en su salud emocional. "Lo que buscan, como cualquier ser humano, es una vida mejor para ellos y para sus familias. Cuando les atacan por lo que no son se sienten mal y no son delincuentes. Les afecta como le afectaría a cualquier niño español. Es colocarles en una diana para que desde fuera les ataquen por cosas para que les estigmaticen. No por lo que hacen ellos, sino por la imagen que de ellos se está intentando manipular a nivel político".

Redes mafiosas que hacen negocio de los niños La antropóloga Violeta Quiroga ha descrito cinco etapas en la llegada de menores migrantes a España, señalando las fluctuaciones y el impacto de las crisis económicas y el crimen organizado. La experta sitúa el punto de inflexión en 2018, con la introducción de las redes de inmigración mafiosas que hacen un negocio de los niños, "porque las familias quieren que tengan una vida mejor al tener una falta de expectativa en origen". Así, añade que las redes migratorias ven cómo las familias buscan el dinero donde sea para que su hijo e hija tengan una oportunidad, "y empiezan a pagar entre 1.500, 2.000 o 2.500 euros a estas mafias para asegurarse de que sus hijos lleguen a Europa".

Violeta Quiroga, antropóloga y miembro del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, ha analizado la llegada histórica de menores migrantes no acompañados a España y la evolución de los programas de intervención.

La antropóloga Violeta Quiroga / Héctor Fuentes

Mano de obra extranjera

Actualmente cifra en unos 15.000 los menores migrantes no acompañados a cargo del Estado español. "¿Es un problema? No. Lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. Necesitamos mano de obra extranjera". Quiroga se refiere a la necesidad de considerar a los menores migrantes como una solución al envejecimiento de la población y a las necesidades laborales de España.

La profesora ha subrayado que la integración requiere abordar múltiples dimensiones que van más allá de la documentación y el trabajo, incluyendo la familia, la salud y las relaciones comunitarias.