Socavones, charcos y otros obstáculos para quienes pasean en la Vía Parque de San Gabriel

Un paseo de un kilómetro y medio repleto de agujeros, piedras y todo tipo de impedimentos. Es lo que se encuentran los alicantinos que recorren el camino que conecta los barrios de San Gabriel y Babel a través de la Vía Parque, entre la urbanización Palmeral de Urbis y el centro comercial Puerta de Alicante.

Sobre el terreno se ven decenas de socavones, de restos de pavimento desprendido y esparcido e incluso charcos de agua procedente del sistema de riego, descontrolado en algunas ubicaciones. En el cruce inferior del puente de la autovía, poco después de llegar al barranco de las Ovejas si se camina desde San Gabriel, estos desperfectos se multiplican y dificultan el paseo en este tramo elevado.

El Ayuntamiento hace muchos proyectos pero luego no los cuida y todo queda abandonado María Castillo — Vecina de San Gabriel

Las complicaciones son tales que los que practican el running prefieren correr por el carril bici adyacente para evitar posibles accidentes.

El terreno está muy irregular, hay muchas bocas de riego que sueltan agua donde no toca hay mucho barro Paco Gómez — Vecino de San Gabriel

María Castillo asegura que sufrió un esguince el año pasado paseando por este camino. De hecho, camina por el carril bici para no repetir la experiencia dolorosa. “Los perros escarban en la tierra y los hoyos se hacen más grande, como es normal, pero lo que no es normal es la falta de mantenimiento”, critica. Según su sensación, “el Ayuntamiento hace muchos proyectos, pero luego no los cuida y todo queda abandonado”. Prueba de ello es, indica, la pérdida de agua de riego con aspersores descolocados o la ausencia de poda. “El paseo está muy bien, y es una pena”, concluye.

Un corredor hace deporte en el carril bici para esquivar el mal estado del paseo peatonal de Vía Parque a la altura de San Gabriel. / Alex Domínguez

Nadie limpia, en algunos tramos se desbroza pero luego no se barre y ya llevamos mucho tiempo así Isabel Muñoz — Vecina de San Gabriel

También se muestra crítico Paco Gómez, un vecino que señala las dificultades del tramo cercano al cruce superior del puente de la autovía. “El terreno está muy irregular, hay muchas bocas de riego que sueltan agua donde no toca hay mucho barro”, apunta además de destacar los baches.

He tropezado muchas veces y cuando llueve se pone aún peor Rosa de Diego — Vecina de Babel

En el mismo sentido, Isabel Muñoz, expresa sus quejas ciñéndose a la “falta de limpieza”. Según ella, a diario se observan excrementos y restos de micción de mascotas. “Nadie limpia, en algunos tramos se desbroza pero luego no se barre y ya llevamos mucho tiempo así”, señala, a pesar de que celebra que “las papeleras sí que las recogen”.

El camino está abandonadísimo Paz Sotodosos — Presidenta de la Asociación de Vecinos de San Gabriel

Por otra parte, Rosa de Diego, otra vecina de la zona, concreta que las dificultades se concentran en los tramos “no asfaltados”, donde hay “desviaciones y desniveles” del terreno y “más posibilidades de caídas”. “He tropezado muchas veces y cuando llueve se pone aún peor”, relata.

Según la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Gabriel, Paz Sotodosos, el paseo se puso en funcionamiento en marzo de 2019, coincidiendo con la habilitación de la Vía Parque en ese tramo. “El camino está abandonadísimo: el riego se desvía de las plantas y muchas se han secado con el calor del verano mientras se echa en falta la poda intensiva, la replantación y la revisión de los aspersores en muchas zonas”, enumera. De hecho, en los laterales donde se concentra la vegetación se observa a su vez restos de basura y suciedad acumulada durante días ante una importante cantidad de obstáculos que los caminantes sortean como pueden cada día.

Respuesta del Ayuntamiento

Según afirman desde el Ayuntamiento de Alicante, la actuación en este tramo "está prevista" en la renovación de centenares de calles prevista tras la inversión, por parte del Consistorio, de dos millones de euros en el contrato de conservación de espacios públicos, tal como se anunció el pasado 7 de noviembre.

El servicio municipal de mantenimiento intervino en unas 200 calles en cinco meses, y ya ha actuado en zonas como el Casco Antiguo, el Pla, el barrio Miguel Hernández, Vistahermosa, algunas pedanías rurales o el centro de la ciudad, y continúan en otros lugares.

Las actuaciones se encuadran en el nuevo contrato de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos, que afecta a 1.650 kilómetros de calles, avenidas, caminos y carriles bici. En cuanto al tramo de Vía Parque entre San Gabriel y el centro comercial Puerta de Alicante, fuentes del Ayuntamiento no saben concretar la fecha en la que se llevarán a cabo las intervenciones.