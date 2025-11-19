Suma culmina su Plan Estratégico 2025 con un impulso decidido a la sostenibilidad

Suma Gestión Tributaria cierra este año el Plan Estratégico 2025, una hoja de ruta que redefinió la organización desde 2021 con el objetivo de reforzar su compromiso social, ambiental y económico. La dirección destaca que, junto al cumplimiento de resultados propios de un ente de carácter económico, el plan ha priorizado la responsabilidad social, la seguridad laboral y, de forma especial, la sostenibilidad ambiental.

Uno de los hitos más significativos ha sido la obtención de la certificación ISO 14001, que obliga a mantener una gestión medioambiental rigurosa y a renovar periódicamente los estándares. Este compromiso se ha traducido en la reducción del consumo de papel y energía, la implantación de sistemas de separación de residuos en sus 47 oficinas —incluyendo plástico, pilas y material informático— y la sustitución progresiva de las comunicaciones en papel por notificaciones electrónicas. También se han eliminado folletos y soportes impresos que acompañaban antiguas comunicaciones postales. Son, según señala el organismo, «pequeños pasos» que han transformado la cultura interna hacia prácticas más responsables.

La sostenibilidad también ha guiado la renovación integral del modelo de oficina de Suma, un proyecto con una inversión prevista de unos nueve millones de euros. Este año se inauguró la primera oficina con el nuevo diseño, ubicada en Elche Carrús, y ya están en marcha las remodelaciones de las sedes de Torrevieja, Benidorm y Santa Pola, con apertura prevista antes de que finalice el año. Las nuevas instalaciones incorporan cartelería digital, climatización más eficiente, materiales que reducen pérdidas energéticas y mejoras acústicas, junto a espacios más amplios para la atención ciudadana y zonas adaptadas para personas con discapacidad visual.

Otro de los debates clave del municipalismo, la gestión sostenible de los residuos urbanos, también ha marcado el trabajo de Suma en 2025. La aplicación de la nueva normativa europea —que introduce los principios «quien contamina más, paga más» y la obligación de que el coste del servicio sea sufragado íntegramente por el usuario— ha supuesto una profunda revisión de las ordenanzas municipales. Suma ha acompañado a los ayuntamientos en la adaptación normativa y ha facilitado al contribuyente el fraccionamiento de los recibos en dos pagos semestrales con costes reducidos.

El compromiso de Suma con la sostenibilidad y la ética viene de lejos: desde 2018 forma parte del Pacto Mundial de la ONU. En este marco ha impulsado un Código Ético, servicios inclusivos como la atención en lengua de signos, criterios de sostenibilidad en la contratación y nuevas certificaciones, como el sello AENOR de “Empresa Comprometida con las Personas Mayores”. La entidad ya trabaja en su próximo plan estratégico, con el propósito de seguir profundizando en estos valores.