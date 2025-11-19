El "tardeo" en la plaza de toros deja en el aire la ubicación de la pista de hielo de Alicante

Alicante vivirá este año una Navidad entre "tardeos" y una pista de hielo incierta. Bajo el lema de "Una Navidad Gigante", el Ayuntamiento de Alicante anunció este miércoles más de 60 actos y eventos que se desarrollarán desde este viernes 21 de noviembre hasta el 5 de enero de 2026, pensados para todos los públicos y edades. Sin embargo, entre las novedades de este año destaca la llegada del "tardeo" a la plaza de toros y, en paralelo, la incertidumbre sobre la ubicación de la pista de patinaje sobre hielo, uno de los atractivos navideños más populares de la ciudad y que este año no cuenta con una ubicación clara dentro del programa de actividades navideñas.

El llamado "tardeo navideño", un evento que se promociona por el Ayuntamiento entre sus actos navideños, promete convertir la plaza de toros de la ciudad en un espacio abierto para la música en directo, DJs y animación, siguiendo un modelo similar al del Oktoberfest que se celebró en el coso alicantino el pasado mes de octubre. Así, del 4 al 31 de diciembre, de jueves a domingo, y los días 8 y 24 de diciembre, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones en directo a partir de las 16:00 horas, con horarios ampliados hasta la 1:00 de la madrugada los viernes y sábados. La plaza contará además con una cuidada decoración navideña tanto en su interior como en el exterior, que busca recrear un ambiente festivo pensado para acoger grupos grandes de amigos o cenas de empresa y familias.

La empresa encargada de gestionar el evento es la misma que ya organizó el Oktoberfest en octubre, y según los responsables de la plaza de toros, la idea es "llenar la plaza con decoración, actuaciones en directo todas las tardes y una zona para tomar algo después de las comidas o cenas de Navidad", recreando un espacio similar al modelo alemán, pero adaptado a las fiestas navideñas en Alicante. Asimismo, destacan que este evento busca ofrecer un lugar de ocio de grandes dimensiones en la ciudad durante las fechas navideñas, abarcando incluso el puente de diciembre y la Nochevieja.

Imagen de la empresa que gestiona el coso alicantino de como podría quedar la celebración del "tardeo" durante el mes de diciembre / INFORMACIÓN

La pista de hielo: ¿dónde se instalará este año?

Mientras la plaza de toros se prepara para recibir a los amantes del "tardeo", la ubicación de la pista de patinaje sobre hielo se mantiene en suspenso. La instalación, que desde 2018 se había ubicado en el coso alicantino, cambió su emplazamiento en 2024 a la explanada del puerto de Alicante. Sin embargo, con la presentación del calendario de eventos de este año, el Ayuntamiento no ha especificado en su programa de actividades dónde se instalará la pista de patinaje sobre hielo este año generando dudas entre los alicantinos.

Pese a las dudas, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, aseguró durante la rueda de prensa en la que se presentaron las actividades de Navidad, que la pista de hielo se instalará de nuevo en la plaza de toros y que ya se están perfilando los detalles de su montaje. "La pista de patinaje se instará en la plaza de toros. En el patio de sol se colocarán atracciones navideñas y entre ellas se está ultimando la colocación una pista de hielo", indicó Cutanda.

No obstante, fuentes de la empresa que gestiona la plaza de toros mostraron reservas sobre esta afirmación. "No tenemos claro si al final se pondrá la pista de patinaje en la plaza de toros este año, no sabemos qué vamos a hacer al final, pero pensamos que no se instalará porque no cabe con el espacio de tardeo", señalaron a INFORMACIÓN.

El recorrido de la pista de patinaje en Alicante

Durante las pasadas navidades, la pista de patinaje ya no se instaló en la plaza de toros, lugar en el que se ubicaba desde 2018. La pista de hielo sintético de Alicante cambió de emplazamiento en 2024, trasladándose a la explanada del puerto de Alicante, un espacio en el que se ubicó la primera de hielo sintético del mundo fabricada con materiales 100 % reciclables y 80 % reciclados de origen postconsumo y postindustrial.

La instalación llegó a la plaza de toros tras haber pasado por distintas ubicaciones como la plaza del Ayuntamiento o La Montañeta en años anteriores. El equipo de gobierno del PP decidió su traslado al interior del coso alicantino, junto con el tobogán de nieve artificial, debido a los inconvenientes que estas atracciones provocaron en la celebración del Fin de Año de 2017, cuando su ubicación en la plaza del Ayuntamiento generó problemas de aforo. El cambio a la plaza de toros se concretó en octubre de 2018 con el denominado "rediseño" de la Navidad.

Con este traslado, el Centro Tradicional perdió dos instalaciones navideñas que eran especialmente populares entre el público joven y familiar, en favor de la plaza de toros, donde habitualmente se celebra la fiesta infantil de recepción a los Reyes Magos el 5 de enero. En 2024, la plaza de toros volvió a quedarse sin la pista de patinaje que se estrenó en su nueva ubicación en la explanada del Puerto, aunque la gestión de la pista fue asumida por la misma empresa que la había gestionado en la plaza de toros, Eventos Mare Nostrum.

Aunque por el momento se desconoce dónde se ubicará la pista de patinaje este año, el pasado diciembre la instalación funcionó del 5 al 22 de diciembre, en días laborables de 16:00 a 22:00 horas y los domingos y festivos de 11:00 a 22:00 horas. Los food trucks acompañaron la instalación con horarios de 12:30 a 00:00 los domingos, lunes, martes y miércoles; mientras que los jueves, viernes, sábados y festivos permanecieron abiertos hasta las 3:00 de la madrugada.