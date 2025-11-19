La Aemet confirma el cambio de tiempo: bajan las mínimas y regresan las nubes a Alicante

La provincia de Alicante vive este miércoles un descenso de las temperaturas mínimas y un ambiente más fresco, especialmente a primeras horas del día. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el cielo permanecerá poco nuboso en la mayor parte del territorio, aunque en la Marina Alta se esperan intervalos más abundantes y posibilidad de lluvia escasa, sobre todo por la tarde. El viento soplará flojo de componente oeste, sin rachas destacables.

Las máximas se mantienen similares a las de la jornada anterior, mientras que las mínimas bajan ligeramente, consolidando un ambiente propio de finales de noviembre.

El episodio invernal que se anticipa desde hace días continúa consolidándose, y la masa de aire frío de origen ártico que llegará a mitad de semana dejará un ambiente plenamente invernal entre el jueves y el sábado.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá un día de cielos poco nubosos, con presencia de algunas nubes altas por la tarde aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados, con una sensación térmica prácticamente idéntica. El viento llegará del oeste y del suroeste, en general flojo, con variaciones a última hora.

El tiempo en Elche

Elche vivirá una jornada estable, con cielo poco nuboso la mayor parte del día y algún intervalo de nubes altas. Sin lluvias previstas. Los termómetros marcarán entre 8 y 21 grados, con una sensación térmica que puede descender hasta 7 grados en las primeras horas. El viento será variable, predominando la componente noroeste por la mañana y el sur por la tarde.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá intervalos nubosos, con momentos de cielo más despejado a mediodía. No se esperan lluvias significativas. Las temperaturas se moverán entre 13 y 19 grados, con sensación térmica similar. El viento soplará flojo del suroeste durante buena parte de la jornada, girando al norte por la noche.

El tiempo en Elda

Elda registrará un miércoles poco nuboso, con ambiente seco y estable. Las temperaturas varían entre 7 y 18 grados, aunque la sensación térmica puede bajar hasta 5 grados a primera hora debido al aire frío acumulado. El viento soplará flojo del norte, con alguna racha moderada a primeras horas.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja presentará un día poco nuboso, con alguna nube baja al amanecer que irá disipándose. No se prevén precipitaciones. Las temperaturas se situarán entre 11 y 20 grados, con una sensación térmica prácticamente igual. El viento llegará del oeste y suroeste con tramos moderados.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá una jornada muy estable, con cielo poco nuboso todo el día. No habrá lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 20 grados, con una sensación térmica mínima ligeramente inferior al amanecer. Predominará el viento flojo del suroeste, girando a oeste por la tarde.

El tiempo en Alcoy

Alcoy amanecerá con brumas, seguidas de un cielo despejado por la mañana y más intervalos de nubes altas por la tarde. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre 7 y 17 grados, con una sensación térmica mínima que puede bajar hasta 5 grados. El viento será flojo de componente oeste y suroeste.

El tiempo en Dénia

Dénia será, de nuevo, la zona más inestable de la provincia. Habrá intervalos nubosos durante toda la jornada y posibilidad de lluvia escasa, especialmente por la tarde. Las temperaturas se situarán entre 11 y 20 grados, con una sensación térmica mínima de 10 grados. El viento soplará muy flojo durante el día, girando a noroeste por la noche.