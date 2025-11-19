Turrones Picó abre su primera tienda física en el Mercado Central de Alicante

Turrones Picó, una de las firmas más emblemáticas de Jijona, ha dado un paso decisivo en su trayectoria con la apertura de su primera tienda física. El estreno ha tenido lugar en un escenario cargado de identidad para los alicantinos: los puestos 86 y 87 del Mercado Central de Alicante, un enclave donde tradición y vida diaria se entrelazan y que la compañía considera el lugar idóneo para su desembarco. Tal como señala Ana Picó, responsable de Calidad de Turrones Picó, “el Mercado Central es un centro de afluencia histórico de todos los alicantinos y un punto de encuentro para quienes buscan productos auténticos de nuestra tierra. Nos parecía el lugar perfecto para ofrecer una experiencia de marca y acercarnos al consumidor de una forma más directa”.

Un espacio gourmet y experiencial / HECTOR FUENTES

El proyecto nace de la mano de Nacho Picó, representante de la cuarta generación familiar, que ha querido abrir las puertas de la marca al público en un entorno cercano, local y auténtico. La iniciativa responde a un objetivo claro: sacar el turrón a la calle, acercarlo al consumidor y romper de manera definitiva la idea de que es un producto exclusivo de Navidad. La tienda aspira a consolidar la presencia del turrón durante todo el año, conectando con alicantinos, turistas y amantes de los sabores tradicionales.

La tienda, concebida como un espacio gourmet y experiencial, va más allá de un punto de venta tradicional. Al cruzar sus puertas, el visitante se encuentra con un universo sensorial con más de 80 referencias seleccionadas: turrones de Jijona y Alicante en múltiples formatos, propuestas exclusivas fuera del catálogo habitual, grageados artesanos al peso, chocolates, bombones, barquillos, polvorones y una amplia variedad de pastelería clásica. También ofrece cestas y regalos personalizados. Todo ello envuelto en un ambiente cálido que evoca texturas naturales, aromas a turrón recién hecho y un diseño que combina tradición y modernidad.

Ana Picó, responsable de Calidad de Turrones Picó, y Nacho Picó, de la cuarta generación familiar / .

La tienda está regentada por Tere Galiana, amiga cercana de la familia Picó y protagonista de una historia de superación. Tras perder su negocio de helados en la DANA, ha encontrado en esta nueva aventura una oportunidad para reinventarse. La propia Ana Picó destaca la dimensión humana del proyecto, el cual está concebido con “mucho cariño y detalle, y nos alegra que personas con historias de superación formen parte de él”.

Más de un siglo de maestría turronera al servicio del consumidor

Con más de cien años de historia y cuatro generaciones de maestros turroneros, Turrones Picó mantiene su producción íntegra en Jijona. La esencia sigue siendo la misma: miel de calidad, almendra seleccionada y el saber hacer del mestre torroner. Como recuerda Ana Picó, se trata de “fabricar emociones, no solo turrones. Queremos que nuestra marca sea un recuerdo para todos los alicantinos y visitantes”.

En la tienda también encontrarás cestas y regalos personalizados / HECTOR FUENTES

La nueva tienda del Mercado Central, abierta de lunes a sábado de 9:00 a 15:00 horas, simboliza la continuidad de una empresa que ha sabido conjugar tradición y modernidad, reforzando sus valores de autenticidad, calidad y arraigo local mientras abre nuevas vías para hacer del turrón un producto presente durante todo el año.